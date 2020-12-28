Манікюр на Новий рік 2021 за знаками зодіаку – ідеї

Запорука гарного настрою для дівчини на свято – гармонійне поєднання кольорів. Сукні на Новий рік зазвичай приділяють багато уваги, а ось про манікюр часто забувають. Даремно, адже руки – важливий елемент образу. Дивіться добірку найкращого манікюру на Новий рік 2021 у матеріалі Фактів ICTV.
Овен
Овни – справжні експериментатори, вони люблять сміливі дизайни. Підійде манікюр яскравих кольорів – зеленого, рожевого, жовтого, блакитного, синього та золотого.
Телець
Тельці люблять м’які дизайни, які демонструють їхню вразливість. Квіти та зелений пастельний колір дозволять їм відчути весь затишок зимових свят.
Близнюки
У манікюрі Близнюки люблять помітні елементи. Улюблені відтінки – зелений, неоновий жовтий та попелястий.
Рак
Найкраще пасують срібний та сірий кольори. Доповнити манікюр можна блискучими візерунками, градієнтними переливами та стразами.
Лев
Горді та волелюбні Леви люблять бути в центрі уваги. Цю рису відмінно підкреслить чорно-білий манікюр із зображенням милих котів.
Діва
Діви не люблять привертати до себе увагу, але манікюру, кращого за їхній, не буває. Їм чудово підходить нестандартний френч з холодними відтінками синього, фіолетового або золотого кольорів.
Терези
Витончені Терези люблять манікюр чорного кольору з сірими візерунками, прикрашеними блискітками.
Скорпіон
Дівчата-Скорпіони люблять шик. Їм подобається манікюр срібних відтінків з невеликими стразами.
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Стрілець
У манікюрі підходять гармонійні рожевий, блакитний та білі тони, а для найстильніших представниць знаку найкращим вибором стане манікюр із зображенням квіток сакури або маку.
Козеріг
Спокійні Козероги приховують пристрасті, які вирують у них в душі. Ідеальний манікюр – однотонний фіолетовий. Для експерименту можна спробувати градієнт з ніжно-рожевого, пурпурового та чорного кольорів.
Водолій
Дівчина-Водолій – творча та сильна, тому яскраві дизайни їй подобаються. Оливковий зелений, неоновий жовтий, золотий та рожевий кольори – найкращий вибір.
Риби
Риби – глибокі та ніжні натури. Блакитні, сірі, фіолетові або сині – їхні улюблені відтінки.