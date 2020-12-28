28 грудня – 362 день року, 363 – у високосний рік. Які свята припадають на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на сайті Факти ICTV.

28 грудня – яке сьогодні свято

На цю дату припадає Міжнародний день кіно – свято всіх кінематографістів, людей, які беруть участь у створенні фільмів та серіалів, а також поціновувачів цього виду мистецтва. Дата пов’язана з визначною подією: цього дня 1895 року у Парижі брати Люм’єр влаштували перший показ фільму.

За православним календарем, у понеділок вшановують пам’ять святого Трифона Печензького, який жив у XVI столітті на Кольському півострові та відомий тим, що за життя активно проповідував і заснував монастир Святої Трійці.

Іменини 28 грудня

День ангела цього дня відзначають Олександр, Василь, Степан, Трифон.

Читайте: Календар свят на січень 2021

Прикмети на 28 грудня

спів птахів вранці – до морозу;

північний вітер – до холодів;

яка погода цього дня, таким буде і березень.

Що не можна робити 28 грудня

цей день варто присвятити підбиттю підсумків за рік, не варто нічого планувати і розпочинати нові справи;

небажано робити значні закупівлі – нерухомість, транспорт, побутова техніка, меблі, краще перенести це на початок січня.

Календар церковних свят на січень

У січні українців чекає низка великих церковних свят.

Найбільше з них – Різдво Христове 7 числа.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 читайте на Фактах ICTV.