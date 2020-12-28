Прості рецепти на Новий рік 2021 – що приготувати

До Нового року залишилися лічені дні. Кожен з нас чекає від нього хороших змін і здійснення мрій. 2021-й пройде під знаком білого металевого Бика. За прогнозами астрологів, ця тварина віщує стабільність, процвітання й успіх у справах.
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Сьогодні Факти ICTV підготували рецепти страв, які прикрасять ваш стіл на Новий рік. Дивіться в нашому матеріалі закуски, салати, гаряче і десерти, які здивують рідних і гостей вашого будинку.
Кульки з печінки тріски
- 1 банка печінки тріски;
- 2 запечені картоплі;
- 2 яйця;
- 50 г натертого твердого сиру;
- 1–2 ріпчасті цибулі;
- зелень петрушки;
- 3 столові ложки кунжуту.
Всі інгредієнти подрібнити виделкою і змішати. Сформувати кульки, обваляти їх в кунжуті і перед подачею прикрасити зеленню. Цей простий рецепт можна вдосконалити на ваш смак – додати болгарський перець, мариновані гриби тощо.
Фаршировані перці
- 3 перці капі;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- чебрець.
Для начинки:
- 2 столові ложки вершкового сиру;
- 2 столові ложки консервованого тунця;
- 1 чайна ложка лимонного соку;
- сіль;
- орегано або кінза.
Перці змастити маслом, посипати чебрецем і запекти в духовці. Потім остудити, зняти шкірку і прибрати насіння. Нафарширувати начинкою.
Рецепт салату олів’є на Новий рік
Смачний та усіма улюблений салат олів’є обов’язково має бути на новорічному столі. Цього року спробуйте приготувати його по-новому.
- 2 курячих філе (запечених в духовці або зварених) або 2 баночки м’яса криля;
- 3 свіжих огірки;
- 4 запечених в духовці картоплини;
- 6–7 варених яєць;
- зелена цибуля;
- 1 банка зеленого горошку;
- сметана для заправки (або суміш сметани і майонезу).
Поріжте всі інгредієнти невеликими кубиками. Заправте перед подаванням на стіл.
Смачний і легкий салат з креветками і авокадо
- 1 авокадо;
- 0,5 шт. грейпфрута;
- 300-400 г креветок;
- 30 г вершкового масла;
- салат айсберг;
- 1 столова ложка каперсів;
- 1 столова ложка французької гірчиці;
- сік половини лимона;
- 1 столова ложка меду;
- 3-4 столові ложки оливкової олії;
- 2 зубки часнику;
- сіль, перець за смаком.
Обсмажте креветки на вершковому маслі з додаванням часнику впродовж 1–2 хвилин. Додайте до морепродукту авокадо, салат айсберг і м’якоть грейпфрута. Заправте салат сумішшю оливкової олії, лимонного соку, меду, гірчиці.
Курка в арахісовій пасті
- 1 кг курячих стегон;
- 120 г очищеного арахісу;
- 120 мл води;
- корінь імбиру;
- 500 г стручкової квасолі;
- сік одного лимона;
- 35 г вершкового масла;
- сіль, перець за смаком.
Курку натріть імбиром, сіллю і перцем. Залиште маринуватися. Потім обсмажте на вершковому маслі до золотистої скоринки. В окремій ємності зробіть арахісову пасту з арахісу та води. Курку викладіть у форму для запікання, змастіть арахісовою пастою та запікайте в духовці 20–30 хвилин. Страву подавайте до столу гарячою.
Апельсиновий кекс
Апельсиновий кекс – це традиційний десерт на Новий рік. Смачний рецепт цієї страви підкорить ваших гостей.
- 90 г вершкового масла жирністю 82,5%;
- 105 г тростинного цукру;
- цедра апельсина;
- 30 г фісташкового борошна;
- 120 г пшеничного борошна;
- 5 г розпушувача;
- 1 яйце (75 г);
- 30 г соку апельсина;
- 40 г лікеру Куантро;
- 180 г цукатів апельсина;
- 40 г чищеного мигдалю.
У ємності змішайте до однорідного стану масло, цукор і цедру апельсина. Додайте два види борошна і розпушувач, перемішайте. Потім додайте цукати і порізаний чищений мигдаль. Наостанок додайте яйця, сік апельсина і лікер Куантро. Тісто відправте на добу в холодильник.
За 24 години дістаньте суміш і за допомогою кондитерського мішка викладіть його в форму, змащену вершковим маслом і посипану борошном. Зазначена кількість інгредієнтів розрахована на стандартну форму 11×7×21 см.
Випікайте кекс 30–45 хвилин за температури 170 градусів. Готовий кекс можете просочити апельсиновим сиропом і прикрасити цукатами.
Які ще оригінальні і смачні страви можна приготувати на Новий рік – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.