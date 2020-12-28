Відомий тревел-блогер Антон Птушкін дав інтерв’ю російському журналісту і блогеру Юрію Дудю, у якому розповів, як втратив будинок у Луганську через війну і як вимушений був перевезти родину в Київ.

Птушкін зізнався, що для нього відчуття дому – це певний біль, якась втрачена річ. Коли почалися обстріли, він зрозумів, що сім’ю потрібно було забирати.

– Ти телефонуєш мамі і чуєш, як вона плаче в слухавку, говорить, як їй страшно, а ти нічим не можеш допомогти, крім фрази Давайте виїжджати, що ми і зробили. Це був дуже нервовий період, про який не хочеться згадувати.

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Птушкін розповів, що виїжджали його мама і дідусь потягом, бо інших варіантів тоді не було.

– Я точно пам’ятаю момент, коли зустрів їх на вокзалі в Києві і побачив, як люди можуть постаріти на кілька років за кілька місяців. Пізніше, коли зі столу падала звичайна ложка, мама здригалася. Це був посттравматичний шок.

Також Антон Птушкін розповів, як відреагував на те, що президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання заслуженого журналіста.

Він зазначив, що для нього ця ситуація – певний оксюморон, і зізнався, що зовсім не очікував нагороди, хоча йому дуже приємно.

Напередодні Юрій Дудь взяв інтерв’ю у популярної російської співачки Монеточки. Вона показала свого хлопця та дім, розповіла, на що витрачає гроші, а також наспівала нову пісню про Путіна.

Фото: ptuxerman