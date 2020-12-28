Салати на Новий рік: прості і смачні рецепти

Новий рік – час, коли хочеться порадувати рідних і друзів смачною їжею. Факти ICTV підготували цікаві рецепти новорічних салатів, які прикрасять святковий стіл.

Смачні салати на Новий рік

Олів’є

0,7 кг курячого філе (запеченого або вареного);

6-7 яєць;

4 картоплини (запечені або варені в мундирі);

4 солоні огірки;

1 банка зеленого горошку;

майонез для заправки.

Олів’є – один із головних символів Нового року. Цей рецепт з натуральним м’ясом набагато корисніший, ніж традиційний салат з ковбасою. Щоб страва вийшла смачною, всі інгредієнти наріжте дрібними кубиками і заправте якісним майонезом жирністю 67%. За бажанням можна додати варену моркву.

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Гранатовий браслет

2 варені буряки;

2 варені картоплини;

1 варена морква;

700 г вареної або запеченої вирізки телятини;

1 ріпчаста цибуля;

1-2 гранати;

100 г подрібнених волоських горіхів;

майонез.

Помістіть кулінарне кільце на центр плаского блюда і почніть збирати салат навколо цього кільця. Враховуйте, що страва може вийти прісною, якщо м’ясо або овочі будуть недостатньо посолені.

Бажано викласти інгредієнти в такій послідовності: натерта на тертці картопля – майонез – м’ясо – цибуля – майонез – натерта на тертці морква – натертий на тертці буряк – горіхи – майонез – зерна граната. Коли викладите всі інгредієнти, витягніть кільце, щоб у центрі був акуратний отвір.

Легкі салати на Новий рік

Цезар з крилем

Для салату:

150-180 г мікс-салату;

8 томатів чері;

100 г обсмажених лісових горіхів;

0,5 шт. синьої або білої салатної цибулі;

1 куряче філе, обсмажене на грилі;

0,5 чайних ложок меленої паприки;

1 столова ложка оливкової олії;

1 банка м’яса криля;

30 г натертого пармезану.

Для соусу:

1 яйце;

сік половини лимона;

30 мл оливкової олії;

1 столова ложка вустерського соусу;

сіль за смаком.

Це неймовірно смачний салат на Новий рік. Для його приготування викладіть в тарілку зелень, томати, курячу грудку, м’ясо криля, подрібнені горіхи, потім залийте соусом.

Щоб приготувати заправку, відваріть яйце в киплячій воді впродовж однієї хвилини і розбийте його в миску. Додайте інші інгредієнти і заправте салат. Зверху страву посипте пармезаном.

Салат з грушею та сиром з пліснявою

1 пучок руколи;

150 г сиру з блакитною пліснявою;

2 великі груші;

100 г волоських горіхів.

Для заправки:

2 столові ложки оливкової олії;

сік половини лимона;

1 чайна ложка меду;

сіль, перець – за смаком.

Це салат на Новий рік для справжніх гурманів. Викладіть на дно неглибокого блюда нарізану руколу, потім додайте нарізану слайсами грушу, подрібнені волоські горіхи та сир. Полийте салат зверху заправкою.

Недорогі салати на Новий рік

Салат з буряка, чорносливу та фундука

3 варені буряки;

100 г чорносливу;

70 г фундука;

2 солоні огірки;

3 столові ложки рослинної олії;

сіль і перець за смаком.

Буряк для цього салату потрібно зварити і натерти на крупній тертці, фундук – злегка обсмажити і порубати ножем, а чорнослив – порізати дрібною соломкою. Далі залишиться перемішати всі інгредієнти, додати сіль, перець і рослинну олію. Надавайте перевагу оливковій – вона духмяніша та корисніша.

Салат з печінки і грибів

200 г яловичої печінки;

2 солоні огірки;

50 г грибів;

50 г волоських горіхів;

зелень петрушки;

майонез;

сіль, перець за смаком.

Гриби відварити або протушкувати на сковороді. Печінку потрібно вимочити у воді, щоб вийшла кров, а потім обсмажити на сковороді і порізати кубиками. Додати інші інгредієнти, посолити, поперчити і заправити майонезом.

Закуски і салати на Новий рік неодмінно мають прикрашати святковий стіл. Цікаві і оригінальні ідеї бутербродів дивіться в матеріалі Фактів ICTV.