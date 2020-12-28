Що має бути на новорічному столі 2021: продукти і страви

Новий рік – це пора, коли навколо панує магічна атмосфера. Люди зустрічаються з рідними за святковим столом, загадують бажання і вірять, що вони здійсняться.

Читайте: 2021 рік кого за східним календарем

2021-й настане зовсім скоро і пройде, за східним календарем, під знаком білого металевого Бика. Як зустріти Новий рік і що має бути на святковому столі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Меню в новорічну ніч

Обдумуючи меню новорічного столу, враховуйте, що любить символ року – білий металевий Бик. Ця тварина надає перевагу різноманіттю, але без зайвої екзотики. Страви, які ви подасте, мають бути доволі простими й підкорювати яскравими, але звичними смаками.

На столі обов’язково мають стояти м’ясні страви, проте нехай це буде птах, свинина або кролик. Бажано надавати перевагу нежирним видам м’яса, адже вони не просто смачні, але й корисні, і до того ж легко готуються. Можна зробити м’ясні рулети або використати традиційну для української кухні техніку фарширування. Від ніжної соковитої телятини краще відмовитися, щоб не розлютити білого Бика.

Символ року дуже любить всілякі крупи і злакові культури. Чудова ідея – подати плов, а звичний гарнір з картоплі замінити різотто або гречотто. Можна запекти птицю з гарніром, наприклад, приготувати смачну качку з рисом і чорносливом.

Бик – це травоїдна тварина, тому приготуйте кілька овочевих нарізок для новорічного столу. Це мають бути яскраві страви, які рясніють різноманіттям кольорів – зелені огірки, жовтий перець, кілька видів зелені тощо.

Білий металевий Бик – справжній ласун. У новорічну ніч на святковому столі обов’язково мають бути торт, фруктові десерти, шоколад та горіхи. Бажано, щоб усі десерти ви приготували і прикрасили власноруч, адже це ще одна можливість порадувати білого Бика.

Читайте: Меню на Новий рік 2021: варіанти страв до святкового столу

Чого не повинно бути на новорічному столі

Оскільки в новорічному меню не має бути яловичини або телятини, уважно вивчіть продукти, які купуєте до святкового столу. Ці види м’яса часто додають у ковбасу й готові м’ясні нарізки. Замініть варену ковбасу в традиційному олів’є курячою грудкою або м’ясом криля, а бефстроганов – свинячою рулькою.

Враховуйте, що желатин також готується з бичачих кісток, тому під час приготування десертів замініть його на агар-агар. Часто желатин додають у традиційну новорічну страву – холодець. Цього року приділіть особливу увагу його приготуванню – візьміть якісне м’ясо птиці та свинину, щоб отримати наваристий бульйон, який застигне без желатину.

Символ року – білий металевий Бик – не любить червоний колір, тому під час вибору страв для новорічного столу намагайтеся замінити всі червоні інгредієнти аналогами. Наприклад, замість червоного перцю й томатів візьміть жовті, а замість червоного вина надайте перевагу білому шампанському.

Враховуйте, що Бик погано ставиться до спиртних напоїв, тому в новорічну ніч не варто зловживати ними, втім, як і завжди.

Щодо заборон і обмежень, головне в новорічну ніч – це ваші позитивні емоції й гарний настрій, тому до всього підходьте без фанатизму. Якщо ви порушите якесь правило, але зробите це з позитивом, Бик не розсердиться.

Сервірування новорічного столу

Бажано, щоб на вашому новорічному столі переважали кольори, які подобаються білому металевому Бику. Для зустрічі 2021-го обирайте:

білий;

кремовий;

сріблястий;

світло-сірий;

бежевий;

золотий;

пудровий;

небесно-блакитний.

Гармонійно такі кольори можна додати за допомогою серветок і тримачів для серветок, стрічок і столових приборів. Придбайте до свята нові келихи цікавого відтінку, наприклад, золотого або сріблястого.

Подбайте про те, щоб у новорічному декорі дому та у сервіруванні столу були зображення бика. Можна прикрасити стіл серветками, фігурками або свічниками, стилізованими під символ прийдешнього року.

Обмірковування меню для зустрічі Нового року 2021 – завдання не з легких, адже так хочеться, щоб частування сподобалося рідним і гостям дому. Прості і дуже смачні рецепти салатів, закусок і гарячих страв – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.