Підготовка до Нового року – одне з найприємніших та атмосферних занять. У 2021 році покровителем стане металевий Бик, якому найбільше подобається домашній затишок, пастельні кольори та простота образу.

Також він обов’язково відзначить для себе всіх, хто незабутньо зустріне зимові свята. Що можна і чого не можна робити на новий Рік 2021 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Що можна і чого не можна робити на Новий рік 2021