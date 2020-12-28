Новий рік – період для чудес та позитивних спогадів. Це також час для того, щоб поспілкуватися з рідними людьми та відпочити від повсякденної біганини. Багато людей перед новорічними святами ходять по магазинах та вибирають незвичайні подарунки близьким.
Часто у дівчат бракує ідей, що дарувати хлопцеві на Новий Рік, або ж вони бояться помилитися. Факти ICTV підготували добірку подарунків хлопцю на Новий рік.
- Консоль
Прекрасно підійде закоханим, які хочуть пізнати одне одного трохи краще та добре провести час. Радість від спільної гри ще довго буде теплим спогадом.
- Смартфон
Найпопулярніший та найпрактичніший варіант. Можна підібрати хороший телефон на будь-який бюджет.
- Окуляри віртуальної реальності
Для любителів комп’ютерних ігор стане найкращим подарунком, оскільки зможе урізноманітнити дозвілля. Віртуальний світ – незвідана таємниця, яка напевно зацікавить хлопця.
- Гра на диску
Також подарунок для любителя ігор. Будь-який ігроман зрадіє, поповнивши свою колекцію.
- Джойстик, клавіатура, миша, монітор
Недорогий варіант подарунка, але найголовніше – практичний. Буде дуже корисним, якщо техніка зламалася або вже погано працює. Новий рік – час для оновлення ігрового “гардеробу”.
- Електробритва
Саме електробритва зробить процес гоління більш приємним. Така техніка має багато переваг, порівнюючи з класичною бритвою з лезом.
- Комп’ютерне крісло
Правильно підібране комп’ютерне крісло допоможе хлопцю зберегти гарну поставу, а також відчути комфорт та зручність. Гра на комп’ютері стане ще приємнішою.
- Портативна колонка
Є багато портативних колонок, які підійдуть навіть для душу або поїздки на море. Також можна підібрати техніку з індивідуальним дизайном або гравіюванням. Справжнім любителям музики точно сподобається.
- Електронна книга
Стане дуже корисною річчю для тих, у кого є проблеми із зором. Можна заздалегідь завантажити книги його улюблених авторів або просто бестселери. Якщо хлопець любить читати, то електронна книга буде незамінним подарунком для нього.
- Навушники
Практичний варіант для тих, хто часто подорожує (маршрутка до роботи теж враховується) та любить послухати музику. Саме музика заряджає енергією на нові звершення. Можна підібрати навушники різних розмірів та з індивідуальним малюнком.
- Флешка
Універсальний подарунок, з яким точно не промахнешся. На флешку можна записати привітання з новорічними святами або завантажити ваші спільні фотографії.
Подарунок з незвичайним дизайном точно викличе посмішку будь-якого хлопця. Також деякі флешки можна використовувати як брелок.
- 3D-лампа
Оригінальний подарунок для лампових або романтичних вечорів. Можна використовувати як нічник або додаткове освітлення.
- Термокружка
Непоганий спосіб зігрітися – випити з термокружки ромашковий чай та сховатися під ковдрою. Також можна використовувати на роботі в холодні дні.
Пам’ятайте, найкращі подарунки, який чоловік може отримати – ваша увага та турбота. Хлопцеві, який вас любить, більшого і не потрібно.