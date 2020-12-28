Новий рік – період для чудес та позитивних спогадів. Це також час для того, щоб поспілкуватися з рідними людьми та відпочити від повсякденної біганини. Багато людей перед новорічними святами ходять по магазинах та вибирають незвичайні подарунки близьким.

Часто у дівчат бракує ідей, що дарувати хлопцеві на Новий Рік, або ж вони бояться помилитися. Факти ICTV підготували добірку подарунків хлопцю на Новий рік.

Консоль

Прекрасно підійде закоханим, які хочуть пізнати одне одного трохи краще та добре провести час. Радість від спільної гри ще довго буде теплим спогадом.

Смартфон

Найпопулярніший та найпрактичніший варіант. Можна підібрати хороший телефон на будь-який бюджет.

Окуляри віртуальної реальності

Для любителів комп’ютерних ігор стане найкращим подарунком, оскільки зможе урізноманітнити дозвілля. Віртуальний світ – незвідана таємниця, яка напевно зацікавить хлопця.

Гра на диску

Також подарунок для любителя ігор. Будь-який ігроман зрадіє, поповнивши свою колекцію.

Джойстик, клавіатура, миша, монітор

Недорогий варіант подарунка, але найголовніше – практичний. Буде дуже корисним, якщо техніка зламалася або вже погано працює. Новий рік – час для оновлення ігрового “гардеробу”.

Електробритва

Саме електробритва зробить процес гоління більш приємним. Така техніка має багато переваг, порівнюючи з класичною бритвою з лезом.

Комп’ютерне крісло

Правильно підібране комп’ютерне крісло допоможе хлопцю зберегти гарну поставу, а також відчути комфорт та зручність. Гра на комп’ютері стане ще приємнішою.

Портативна колонка

Є багато портативних колонок, які підійдуть навіть для душу або поїздки на море. Також можна підібрати техніку з індивідуальним дизайном або гравіюванням. Справжнім любителям музики точно сподобається.

Електронна книга

Стане дуже корисною річчю для тих, у кого є проблеми із зором. Можна заздалегідь завантажити книги його улюблених авторів або просто бестселери. Якщо хлопець любить читати, то електронна книга буде незамінним подарунком для нього.

Навушники

Практичний варіант для тих, хто часто подорожує (маршрутка до роботи теж враховується) та любить послухати музику. Саме музика заряджає енергією на нові звершення. Можна підібрати навушники різних розмірів та з індивідуальним малюнком.

Флешка

Універсальний подарунок, з яким точно не промахнешся. На флешку можна записати привітання з новорічними святами або завантажити ваші спільні фотографії.

Подарунок з незвичайним дизайном точно викличе посмішку будь-якого хлопця. Також деякі флешки можна використовувати як брелок.

3D-лампа

Оригінальний подарунок для лампових або романтичних вечорів. Можна використовувати як нічник або додаткове освітлення.

Термокружка

Непоганий спосіб зігрітися – випити з термокружки ромашковий чай та сховатися під ковдрою. Також можна використовувати на роботі в холодні дні.

Пам’ятайте, найкращі подарунки, який чоловік може отримати – ваша увага та турбота. Хлопцеві, який вас любить, більшого і не потрібно.