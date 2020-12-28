У чому зустрічати 2021 – рік Бика: ідеї образів

Астрологи рекомендують відзначати Новий рік в домашній атмосфері. Новорічне свято з друзями, смачні десерти та вечір з посмішкою зарядять енергією на весь наступний рік.
Читайте: В якому кольорі зустрічати Новий рік 2021
Символ року металевий Бик стане прихильним та обдарує господарів затишного будинку удачею. Фінансовий успіх супроводжуватиме тих, хто буде найбільше посміхатися в новорічну ніч.
Для завершення приготувань потрібно також вибрати вбрання. Головний принцип – ніякої хитромудрості, перевага віддається вільним рухам та комфорту. У чому зустрічати 2021 рік – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Вбрання на Новий рік 2021
Синій, блакитний, фіолетовий, сірий, а також сріблястий та бежевий кольори однозначно сподобаються символу року. Важливе уточнення – ніяких зоологічних принтів. Леопардові лосини доведеться вдягнути іншим разом.
Також краще утриматися від червоного кольору – металевий Бик його не любить. Кращим варіантом для святкової ночі буде спідниця середньої довжини, а новорічний настрій посилять градієнтне та срібне сяйво.
Читайте: Ідеї подарунків на Новий рік 2021
- Спідниці
Для створення більш жіночного образу краще вибрати пишну спідницю. Можна вибрати модний плісирований одяг – практичний тренд, який підійде практично під будь-який образ. Також в моді зараз спідниця з високою посадкою асиметричної довжини.
- Топи
Топи з атласної тканини з тонкими лямками припадуть до смаку металевому Бикові. Вони так само чудово пасуватимуть для побачення в новорічні свята. Тканина металевого кольору прикрасить будь-яку дівчину та зробить образ більш гармонійним.
Топ з паєтками може стати головною прикрасою вбрання. Можна поєднувати топ з брюками різних форм і крою. Летюча спідниця так само прекрасно впишеться до топу з “дощиком”.
Читайте: Рік якої тварини 2021
Образи на Новий рік 2021
- Комбінезон або костюм
Для оригінальності та шику можна віддати перевагу в новорічну ніч шовковим комбінезонам з укороченими брюками. Також будуть цікаво виглядати комбінезони вільного крою зі звуженими донизу штанинами.
Щоб піддобрити господаря року, можна вибрати комбінезон металевого відтінку або з графічним принтом. Брючний костюм може стати прекрасною альтернативою для сміливих дівчат.
- Сукня
Пасуватимуть сукні світлих кольорів. Елегантне маленьке чорне плаття підходить на всі випадки, і новорічна ніч не стане винятком.
Можна вибрати одяг із розрізом на спині або блискучими вставками. Хочете витонченості – відверта сукня в підлогу металевого відтінку прекрасно впорається з цим завданням.
Обрати, що одягнути на Новий рік неважко. Зовнішній вигляд – лише доповнення душевної краси. Пам’ятайте, що найкраще вбрання на свято – ваша посмішка.
Фото: Dreamstime