Як не погладшати на свята — 5 правил

Новорічні свята – це відпочинок від буденних справ та роботи, під час якого ми подекуди забуваємо про спорт та дозволяємо собі з’їсти некорисну жирну або солодку їжу.

У цей період варто не забувати про свою фігуру та споживати корисну їжу із задоволенням.

Факти ICTV зібрали кілька способів, які допоможуть не набрати зайві кілограми на свята.

В першу чергу – білок

Під час свят краще починайте свою трапезу за столом з продуктів, багатих білком. Краще віддавати перевагу нежирному запеченому, вареному м’ясу або рибі.

Це допоможе вам бути більш ситими і надмірно не налягати на салати та інші висококалорійні продукти.

Не забувайте про чай

Хорошим методом підтримання форми на новорічні свята є вживання зеленого чаю. Випивайте напій без цукру одразу після їжі.

Вживання гарячої рідини після їжі запобігає застою жирних речовин, що в свою чергу веде до більш продуктивного спалювання калорій. А зелений чай ще й прискорює обмін речовин.

Приділіть увагу салатам

Якщо ж салати є вашою улюбленою стравою за святковим столом, то спробуйте заправити їх не традиційним майонезом, а чимось більш легким. Спробуйте заправити салати оливковою або соняшниковою олією.

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Також варто відмовитися й від салатів Олів’є і з крабовими паличками, оскільки вони вважаються найважчими для організму.

Харчуйтеся правильно

Якщо після новорічних свят холодильник все ще забитий салатами, пиріжками та іншою новорічною смакотою, не варто починати свій день з неї. Навіть якщо ви прокинулися пізно, сніданок повинен бути багатим на білок і клітковину.

Таким чином ви зможете не переїдати і зберегти фігуру.

Не сидіть на дивані

Новорічні свята – це привід посидіти і розслабитися на дивані після застілля, однак фігура вам не скаже за це спасибі.

Сходіть покатайтеся на ковзанах, санчатах або хоча б пройдіться, адже навіть така розминка допоможе не набрати зайві кілограми.

Рецепти салатів, закусок та гарячих страв на Новий рік 2021, які стануть прикрасою столу і зроблять зустріч року білого металевого Бика по-справжньому яскравою, підготували Факти ICTV.