Як не погладшати на свята — 5 правил

Новорічні свята – це відпочинок від буденних справ та роботи, під час якого ми подекуди забуваємо про спорт та дозволяємо собі з’їсти некорисну жирну або солодку їжу.
У цей період варто не забувати про свою фігуру та споживати корисну їжу із задоволенням.
Факти ICTV зібрали кілька способів, які допоможуть не набрати зайві кілограми на свята.
В першу чергу – білок
Під час свят краще починайте свою трапезу за столом з продуктів, багатих білком. Краще віддавати перевагу нежирному запеченому, вареному м’ясу або рибі.
Це допоможе вам бути більш ситими і надмірно не налягати на салати та інші висококалорійні продукти.
Не забувайте про чай
Хорошим методом підтримання форми на новорічні свята є вживання зеленого чаю. Випивайте напій без цукру одразу після їжі.
Вживання гарячої рідини після їжі запобігає застою жирних речовин, що в свою чергу веде до більш продуктивного спалювання калорій. А зелений чай ще й прискорює обмін речовин.
Приділіть увагу салатам
Якщо ж салати є вашою улюбленою стравою за святковим столом, то спробуйте заправити їх не традиційним майонезом, а чимось більш легким. Спробуйте заправити салати оливковою або соняшниковою олією.
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Також варто відмовитися й від салатів Олів’є і з крабовими паличками, оскільки вони вважаються найважчими для організму.
Харчуйтеся правильно
Якщо після новорічних свят холодильник все ще забитий салатами, пиріжками та іншою новорічною смакотою, не варто починати свій день з неї. Навіть якщо ви прокинулися пізно, сніданок повинен бути багатим на білок і клітковину.
Таким чином ви зможете не переїдати і зберегти фігуру.
Не сидіть на дивані
Новорічні свята – це привід посидіти і розслабитися на дивані після застілля, однак фігура вам не скаже за це спасибі.
Сходіть покатайтеся на ковзанах, санчатах або хоча б пройдіться, адже навіть така розминка допоможе не набрати зайві кілограми.
Рецепти салатів, закусок та гарячих страв на Новий рік 2021, які стануть прикрасою столу і зроблять зустріч року білого металевого Бика по-справжньому яскравою, підготували Факти ICTV.