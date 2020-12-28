Коли приходить Новий рік, хочеться, щоб кожен куточок оселі радував око і відповідав атмосфері. Якщо ваші віконця ще не прикрасив морозець, Факти ICTV зібрали 10 ідей, як власноруч прикрасити вікно до Нового року.

Гірлянди із вати

Пухка і білосніжна вата чудово імітує снігові грудки, такий аксесуар легко створити разом з дитиною.

Для цього знадобиться тільки вата та металева ліска, на яку треба нанизувати ватні кульки. Гірлянду можна підвісити за багет, створюється відчуття, що за вікном падає лапатий сніг.

Хвойні композиції

Що, як не ялинка, найкраще доповнить новорічний інтер’єр. Завдяки хвойним гілочкам можна зробити кімнату схожою на казковий зимовий ліс.

Найлегше оформити ялинковою гірляндою контур вікна. Якщо цього виявиться замало, можна розставити підвіконням маленькі штучні ялинки і сховати під ними декоративні подарунки.

Візерунки зубною пастою

Мало хто знає, але за допомогою звичайної зубної пасти можна намалювати на вікні стійкий, “морозний” візерунок, який потім легко відмиється.

Для цього з паперу зробіть трафарет зимового орнаменту (обирати краще візерунки з великими елементами), змочіть його вологою губкою і прикладіть до вікна. Зубну пасту розведіть водою до більш рідкої консистенції і за допомогою щітки набризкайте рідину на трафарет.

Паперове місто

Сяюче паперове містечко на підвіконні має просто чарівний вигляд, але варто запастись терпінням – це кропітка праця.

Із картону або паперу треба вирізати макет для складання будиночка, склейте готову фігурку, зробіть так із кожною. Розташуйте на підвіконні від високих до низьких будинків та прокладіть між ними гірлянду чи світлодіодну стрічку, вона надасть справді чарівного світла.

Різдвяні наліпки на вікна

Найпростіше прикрасити вікно заздалегідь купленими багаторазовими наліпками. В магазині можна знайти прикрасу на будь-який смак. Треба лише подумати, як розмістити їх на склі так, щоб утворилася цілісна композиція.

Наліпки з клею ПВА

Якщо ви хочете оформити вікно унікальними наліпками, створіть їх власноруч. Для цього покладіть трафарет всередину глянцевого файлу і нанесіть на нього клей, змішаний з фарбою чи блискітками.

Почекайте, доки клей застигне, зніміть його з файлу і помістіть на скло. Якщо постаратись, можна створити цілу зимову картину.

Паперові гірлянди

Паперові гірлянди зі сніжинок можна зробити надзвичайно стильними. Для цього їх треба підвішувати вертикально на карниз і чергувати маленькі сніжинки з великими або взагалі відійти від теми снігу.

Витинанки

Витинанки – це паперові фігурки, які кріпляться на вікно за допомогою мильного розчину. Якщо докласти зусиль і зробити витинанки максимально ажурними, ваше вікно матиме надзвичайний вигляд.

Гірлянди із шишок

Гірлянди із шишок пасують до будь-якого інтер’єру. Можна придбати готові або розфарбувати справжні шишки і створити свою, унікальну гірлянду.

Декор свічками

Якщо перед святами ви до блиску вимили вікно і не хочете робити це знову, оформте новорічну композицію на підвіконні. Для цього найкраще підійдуть свічки в новорічних канделябрах, шишки та кульки. Головне – правила безпеки.

Раніше Факти ICTV писали про те, як стильно і вишукано прикрасити до зимових свят весь дім.