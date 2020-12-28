Як тимчасово приховати акаунт Instagram
Спершу з’ясуємо, як тимчасово деактивувати профіль в Instagram. Ця особливість дає змогу приховати свій акаунт доти, доки користувач не передумає видаляти акаунт у соціальній мережі. Процедуру видалення легше буде зробити через браузер комп’ютера. Увійдіть у свій профіль та відкрийте головну сторінку веб-сайту.
Після цього натискаємо на пункт Редагувати профіль, завдяки якому і відбуватимуться всі маніпуляції. Після натискання відкривається можливість редагування Instagram-акаунту. Прокручуємо вниз на сторінці веб-сайту, після чого в правому кутку натискаємо на пункт Тимчасово заблокувати мій акаунт. Після цього висвітяться подальші опції.
Далі необхідно заповнити два пункти, без яких не вийде приховати профіль. Спочатку вибираємо причину, через яку вирішили приховати обліковий запис. Після цього потрібно заново ввести пароль, щоб соціальна мережа була впевнена, що це й справді користувач деактивує акаунт. Це підтверджує процес блокування.
Після цього обираємо пункт Тимчасово заблокувати акаунт. Висвітиться уточнювальне запитання, в якому потрібно клацнути на кнопку Так. Велика перевага цього методу – профіль знову стане активним, коли користувач увійде в акаунт з офіційної програми. Крім можливості тимчасово заблокувати акаунт, Instagram дає змогу видалити акаунт зовсім.
Як видалити акаунт Instagram назавжди
Якщо ви видалите обліковий запис, буде втрачено всі фотознімки, відео та іншу інформацію назавжди. Також будуть видалені всі підписники, тож для початку краще все ж тимчасово відключити обліковий запис. У такому разі ви зможете його відновити у будь-який момент. Якщо ви все ж зважилися видалити сторінку назавжди, то розберемо, яким способом можна це зробити.
Видаливши один акаунт, не можна знову зареєструвати інший з таким самим нікнеймом. За прямим посиланням можна видалити профіль Instagram. Введіть логін та пароль, після чого увійдіть на свою сторінку в соцмережі.
Акаунт можна видалити тільки через браузер комп’ютера, оскільки соціальна мережа обмежила таку можливість. Переходьте за посиланням, після чого відкриється нова вкладка, де пропонується тимчасово деактивувати акаунт Instagram замість того, щоб повністю видалити.
Однак якщо ви все ж вирішили видалити обліковий запис, тоді потрібно зазначити причину, через яку ви вирішили піти з соцмережі. Далі слід увести пароль облікового запису Instagram, щоб підтвердити дію. Внизу сторінки знаходимо кнопку Безповоротно видалити мій акаунт та натискаємо на неї.