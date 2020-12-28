Спершу з’ясуємо, як тимчасово деактивувати профіль в Instagram. Ця особливість дає змогу приховати свій акаунт доти, доки користувач не передумає видаляти акаунт у соціальній мережі. Процедуру видалення легше буде зробити через браузер комп’ютера. Увійдіть у свій профіль та відкрийте головну сторінку веб-сайту.

Після цього натискаємо на пункт Редагувати профіль, завдяки якому і відбуватимуться всі маніпуляції. Після натискання відкривається можливість редагування Instagram-акаунту. Прокручуємо вниз на сторінці веб-сайту, після чого в правому кутку натискаємо на пункт Тимчасово заблокувати мій акаунт. Після цього висвітяться подальші опції.

Далі необхідно заповнити два пункти, без яких не вийде приховати профіль. Спочатку вибираємо причину, через яку вирішили приховати обліковий запис. Після цього потрібно заново ввести пароль, щоб соціальна мережа була впевнена, що це й справді користувач деактивує акаунт. Це підтверджує процес блокування.

Після цього обираємо пункт Тимчасово заблокувати акаунт. Висвітиться уточнювальне запитання, в якому потрібно клацнути на кнопку Так. Велика перевага цього методу – профіль знову стане активним, коли користувач увійде в акаунт з офіційної програми. Крім можливості тимчасово заблокувати акаунт, Instagram дає змогу видалити акаунт зовсім.