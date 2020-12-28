Як правильно загадати бажання на Новий рік 2021

Скоро настане довгоочікуваний Новий рік 2021. Він пройде під знаком білого металевого Бика і, за прогнозами астрологів, принесе багато позитивних змін.

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Як правильно загадати ваші заповітні бажання на Новий рік, щоб вони здійснилися, – читайте в матеріалі Фактів ICTV. Ми пропонуємо десять найкращих способів, які працюють.

10 найкращих способів загадати бажання на Новий рік, щоб воно збулося

Візьміть олівець і аркуш паперу. В останні секунди року, що минає, напишіть заповітне бажання і спаліть папірець. Попіл розчиніть у келиху шампанського і випийте його. Якщо встигнете так загадати бажання до настання Нового року, воно здійсниться. Коли гості доп’ють шампанське, покладіть листок із бажанням у порожню пляшку, закоркуйте її та відправте до шафи. Обов’язково візуалізуйте мрії, наприклад, уявляйте, як повертаєтеся в новий дім, якщо мрієте про купівлю квартири. Багато з тих, хто пробував такий спосіб, кажуть, що все збувається! Коли підете спати в новорічну ніч, напишіть на дванадцяти аркушах дванадцять заповітних бажань. Уранці першого січня, одразу як прокинетеся, витягніть один папірець. Те, що там написано, обов’язково здійсниться у 2021 році. В останні секунди року, що минає, запаліть бенгальський вогник і в цю секунду загадайте бажання. Іскорки ніби розпилять вашу заповітну мрію до її якнайшвидшого здійснення. Оберіть красиву новорічну листівку та напишіть ваше бажання. Якщо ви, наприклад, мрієте відвідати Азію, можна взяти листівку із зображенням однієї з азійських країн. Збережіть цю листівку як талісман або надішліть її до Лапландії Санта-Клаусу. Створіть візуальне втілення вашого бажання. Якщо мрієте про нову машину, виготовте красиві картинки із зображенням цього авто. Якщо хочете вийти заміж, одягніть ляльку в костюм нареченої. Цими атрибутами прикрасьте будинок. Візуалізуючи наші бажання на Новий рік, ми наближаємо їх здійснення. Оберіть найкрасивішу новорічну свічку. Опівночі запаліть полум’я й над ним проговоріть бажання, немов посилаєте свої думки у Всесвіт. Залиште свічку горіти на всю ніч. Якщо вона догорить до кінця, бажання здійсниться. Вважається, що опівніч – це особливий момент, наповнений магічною силою й космічною енергією. Встаньте на стілець рівно о дванадцятій годині та подумки уявіть, як ваше бажання здійснилося. Що краще ви візуалізуєте вашу мрію, то більше шансів, що вона здійсниться. Цей спосіб загадати бажання на Новий рік підійде рукодільницям. Вишийте на серветці або святковій сукні ваше бажання. Достатньо зробити кілька стібків із малюнком або словами. Опівночі візьміть вишивку в руку і скажіть бажання вголос. Тільки-но годинник проб’є дванадцяту, запийте шампанським. Використовуйте новорічну ялинку, щоб загадати бажання. Напишіть його на папері і сховайте в коробочку. Повісьте її на ялинку. За кілька хвилин до Нового року зніміть коробочку, візьміть її в ліву руку і проговоріть: Коробочка, зберігаєш ти мою таємницю, і це невипадково, нехай моє бажання стане реальністю. Коли годинник проб’є дванадцяту, дістаньте листок із бажанням, викиньте його в кватирку, а саму коробочку повісьте назад на ялинку.

Щоб порадувати ваших рідних, друзів і близьких у новорічну ніч, підготуйте подарунки. Креативні ідеї – у матеріалі Фактів ICTV.