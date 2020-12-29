День ангела Марини 2020: найкращі листівки з привітаннями

День ангела Марини відзначається 29 грудня. Це ім’я у перекладі з латинської означає “морська”.

Жінки з іменем Марина є у переліку християнських мучеників: це Марина Берійська (Македонська) та Марина Антіохійська.

Свято відзначається згідно з церковним календарем на честь Марини Антіохійської. Великомучениця через свою віру була страчена в 15-річному віці.

Якщо у вас є родичі або подруги, які носять це ім’я, тоді варто відправити їм вітальну листівку. Щоб було простіше зробити це, Факти ICTV зробили ексклюзивні привітання у листівках до Дня ангела Марини.

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Православні віряни святкуватимуть Святвечір, Різдво, Старий новий рік та Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.