Важливе свято 29 грудня у християн східного обряду – це день пророка Аггея.

Аггей жив за майже 500 років до народження Ісуса та вважається десятим малим пророком із дванадцяти.

Ім’я Аггей (Хаггаї) з давньоєврейського перекладається як урочистий, святковий.

Іменини 29 грудня

День ангела 27 грудня святкують Агей, Софія, Семен, Юрій, Микола, Єгор, Ганна, Лаврентій, Марк, Іван, Веніамін.

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29 грудня: прикмети

Погода на Аггея 29 грудня повториться у квітні наступного року.

Снігопад 29 грудня означатиме неврожайний рік.

Хмари йдуть проти вітру – на сніг.

Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, значить, вночі вдарять морози.

Що не можна робити 29 грудня

Не можна влаштовувати гучні святкування та порушувати Різвяний піст.

Також на Аггея не можна лихословити.

Зустрічі з неприємними людьми краще відкласти на інший день.

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Православні віряни святкуватимуть Святвечір, Різдво, Старий новий рік та Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.