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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Коли потрібно ставити ялинку на Новий рік 2021

Не існує єдиної думки і норми з приводу того, коли треба наряджати ялинку. Питання суто індивідуальне і залежить від бажання людей.

За феншуєм заведено ставити ялинку в день зимового сонцестояння – 22 грудня. Згідно зі східною наукою, цей день має досить сильний вплив на всі сфери життя людини.

Наступною датою, сприятливою для прикрашання ялинки, є 25 грудня – Різдво за григоріанським календарем. Але ставити святкове дерево краще напередодні – 24 грудня.

Однак багато сімей наряджають ялинку безпосередньо 31 грудня. Це відбувається за кілька годин до самого свята – перед тим, як сісти за стіл.

Читайте: Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021

А після 25 грудня для створення святкової атмосфери в будинку підходить вже будь-який день. Головне – це величезне бажання, вільний час і гарний настрій!

Ну, і пам’ятайте про важливий момент: ялинка не повинна набриднути до новорічної ночі, інакше чарівна атмосфера свята буде безнадійно втрачена.

Куди здати ялинку після Нового року

У Києві пункти збору та утилізації новорічних ялинок почнуть працювати вже з 1 січня.

У столиці з понеділка до п’ятниці, з 07.00 до 22.00, працюватимуть 15 локацій. Список адрес тут.

Фото: Dreamstime

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