Новий рік 2021 в Україні: привітання у листівках та прозі

31 грудня українці відзначатимуть Новий рік 2021. Цьогоріч свято припадає на четвер, тому громадяни України матимуть чотири вихідних поспіль.

Новий 2021 рік, за східним календарем, буде роком білого металевого Бика. Він переможний покровитель, від якого варто очікувати дієвих рішень.

Прийдешній новий рік обіцяє бути спокійним та пройде у постійному вдосконаленні взаємин. Бик любить щирих і надійних людей.

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У новорічну ніч варто привітати найближчих людей, друзів, рідних та побажати їм гарного та продуктивного року.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Новим 2021 роком у листівках та прозі.

Привітання у листівка:

Привітання у прозі:

З Новим 2021 роком! Нехай у новому році стане більше хороших подій та новин, зросте у декілька разів достаток, щастя та здоров’я. Бажаю нових звершень та досягнень.

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Зі святом! Бажаю, щоб новий рік розпочався яскраво, успішно та з усмішко на обличчі. Нехай він буде наповнений незабутніми враженнями, усмішками та хорошими емоціями.

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З Новим 2021 роком! Безмежного щастя, вірних друзів, великого кохання у новому році. Нехай він принесе тільки успіх та добробут, а горе, невдачі та програші залишаться у 2020.

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Новий 2021 рік вже стукає нам у двері. Нехай він принесе мир, злагоду, спокій та здоров’я. Усі нещастя хай залишаються позаду, у 2020 році, а новий рік увінчається успіхом та небаченими звершеннями.

Вихідні на Новий рік та Різдво

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.

Новий рік – 31 грудня буде у четвер. Вихідний, за рішенням Кабміну, буде 1 січня. Різдво Христове у 2021 році за православним календарем припадає на четвер – 7 січня. У цей день, за рішенням Кабінету міністрів України, буде додатковий вихідний.