Новий рік 2021 вже зовсім скоро прийде у наше життя. 31 грудня від ранку зазвичай починаються святкування та проводжання старого року.
Люди традиційно вітають один одного з прийдешнім Новим роком та бажають щастя в наступному.
Привітати своїм друзів та близьким можна і онлайн, надіславши приємну СМС. Тож підбірку привітань з Новим роком 2021, шукайте на сайті Факти ICTV.
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З Новим роком тебе я вітаю,
Всього найкращого щиро бажаю,
Щоб мрії твої збувались завжди,
Щоб щастя своє ти зумів зберегти.
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Щастя безмежного в році новому,
миру і радості вашому дому!
Хай вам майбутнє дарує надію
і хай збуваються всі ваші мрії!
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З Новим роком!
З новим щастям!
Хай завжди в очах іскряться
Усміх, радість і кохання,
Хай здійсняться всі бажання!
Хай несе вам Новий рік
Лиш достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
Все омріяне збулося!
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Щастя безмежного в році новому,
миру і радості вашому дому!
Хай вам майбутнє дарує надію
і хай збуваються всі ваши мрії!
Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!
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Скоро відлік почнеться нового,
Всі загадані будуть бажання.
Хай щасливою буде дорога,
Що стелитись почне на світанні.
Мріям всім я збуватись бажаю
І з прийдешнім вас щиро вітаю!
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З Новим роком Бика! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравих фарб, приємних вражень і радісних подій. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими й успішними!
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Я зустрів любов, здоров’я і щастя, вони бродили під снігом, шукаючи притулок. Я дав їм твою адресу – чекай! Вони до тебе прийдуть!
Прикмети на Новий рік
Незабаром прийде новий 2021 рік, його покровителем стане білий металевий Бик. Бик – завжди старанний, надійний, славиться своєю силою і рішучістю.
Саме тому рік Бика – це чудовий час для, кар’єрного зростання, втілення найсміливіших амбіцій і створення нових союзів.
Факти ICTV підготували для вас різноманітні прикмети на Новий рік: як зустріти це свято, привернути у свій дім удачу, кохання і гроші.