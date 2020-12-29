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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Олів’є і оселедець під шубою: у скільки обійдуться страви на Новий рік 2021

Зазвичай, жодне новорічне застілля не обходиться без олів’є і оселедця під шубою. Ці страви вже стали фактично символом Нового року.

Але цьогоріч їхнє приготування обійдється дорожче. Згідно з даними Інституту аграрної економіки, олів’є зросло у ціні на 13,8%. Найдорожчим інгредієнтом страви стала ковбаса.

А от вартість оселедця під шубою залишилася на рівні минулого року.

Читайте: Що приготувати на Новий рік 2021: ідеї страв

Факти ICTV взяли за основу дані Інституту аграрної економіки і порахували, у скільки українцям цьогоріч обійдеться приготування традиційних новорічних страв.

Скільки коштує олів’є

Порція на 3 кг обійдеться у 159,37 грн:

  • ковбаса (0,5 кг) – 70 грн;
  • зелений горошок (0,5 кг) – 32,50 грн;
  • солоні огірки (200 г) – 16,50 грн;
  • яйця (6 шт) – 14,50 грн;
  • майонез (180 г) – 12,50 грн;
  • цибуля, морква та картопля – 13,37 грн.

скільки коштує олівє на на Новий рік 2021

Скільки коштує оселедець під шубою

На приготування 1,5 кг салату доведеться витратити 120,37 грн:

  • філе оселедця (0,5 кг) – 100 грн;
  • майонез (180 г) – 12,50 грн;
  • морква (1 шт) – 1,81 грн;
  • буряк (1 шт) – 2,17 грн;
  • цибуля (1 шт) – 1,19 грн;
  • картопля (2 шт) – 2,70 грн.

скільки коштує оселедець під шубою

Загалом вартість бюджетного новорічного столу українцям обійдеться у 1 706,09 грн. А от святковий стіл із делікатесами коштуватиме більше – 2 176,09 грн.

Скільки коштує олівє і оселедець під шубою на Новий рік 2021

Якщо ж ви вирішили здивувати своїх рідних чимось оригінальним, то у нашому матеріалі можете переглянути прості рецепти на Новий рік 2021. Тут ви знайдете як салати і закуски, так  і гарячі страви.

Фото: Depositphotos

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