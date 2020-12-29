Скільки коштує олівє і оселедець під шубою на Новий рік 2021

Зазвичай, жодне новорічне застілля не обходиться без олів’є і оселедця під шубою. Ці страви вже стали фактично символом Нового року.

Але цьогоріч їхнє приготування обійдється дорожче. Згідно з даними Інституту аграрної економіки, олів’є зросло у ціні на 13,8%. Найдорожчим інгредієнтом страви стала ковбаса.

А от вартість оселедця під шубою залишилася на рівні минулого року.

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Факти ICTV взяли за основу дані Інституту аграрної економіки і порахували, у скільки українцям цьогоріч обійдеться приготування традиційних новорічних страв.

Скільки коштує олів’є

Порція на 3 кг обійдеться у 159,37 грн:

ковбаса (0,5 кг) – 70 грн;

зелений горошок (0,5 кг) – 32,50 грн;

солоні огірки (200 г) – 16,50 грн;

яйця (6 шт) – 14,50 грн;

майонез (180 г) – 12,50 грн;

цибуля, морква та картопля – 13,37 грн.

Скільки коштує оселедець під шубою

На приготування 1,5 кг салату доведеться витратити 120,37 грн:

філе оселедця (0,5 кг) – 100 грн;

майонез (180 г) – 12,50 грн;

морква (1 шт) – 1,81 грн;

буряк (1 шт) – 2,17 грн;

цибуля (1 шт) – 1,19 грн;

картопля (2 шт) – 2,70 грн.

Загалом вартість бюджетного новорічного столу українцям обійдеться у 1 706,09 грн. А от святковий стіл із делікатесами коштуватиме більше – 2 176,09 грн.

Якщо ж ви вирішили здивувати своїх рідних чимось оригінальним, то у нашому матеріалі можете переглянути прості рецепти на Новий рік 2021. Тут ви знайдете як салати і закуски, так і гарячі страви.