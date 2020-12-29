Як скачати відео з YouTube (Ютуб) – ІНСТРУКЦІЯ

Далі потрібно знайти відео, яке ви хочете завантажити. Для цього в рядку пошуку треба вказати запит.

Запит може включати повну назву відео або частину цієї назви.

Наприклад, якщо ви хочете знайти відеокліп улюбленого виконавця, достатньо в рядку пошуку ввести його ім’я і натиснути на значок пошуку (лупу). Серед запропонованих варіантів обов’язково буде і той відеокліп, який ви шукаєте.

Після того, як ви знайдете відео, яке потрібно завантажити, відкрийте його подвійним клацанням лівої кнопки миші.