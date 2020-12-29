Як скачати відео з YouTube (Ютуб) – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1. Заходимо на відеохостинг YouTube
Для цього потрібно перейти за посиланням:
Крок 2. Знаходимо відео, яке потрібно завантажити
Далі потрібно знайти відео, яке ви хочете завантажити. Для цього в рядку пошуку треба вказати запит.
Запит може включати повну назву відео або частину цієї назви.
Наприклад, якщо ви хочете знайти відеокліп улюбленого виконавця, достатньо в рядку пошуку ввести його ім’я і натиснути на значок пошуку (лупу). Серед запропонованих варіантів обов’язково буде і той відеокліп, який ви шукаєте.
Після того, як ви знайдете відео, яке потрібно завантажити, відкрийте його подвійним клацанням лівої кнопки миші.
Крок 3. Завантажуємо відео
Тепер можна завантажити необхідне відео. Для цього оберіть один із способів.
Спосіб 1. Використання сервісу Save.from
Цей сервіс допоможе в один клік завантажити відео з YouTube у потрібному форматі. Скопіюйте з адресного рядка посилання на відео YouTube, а потім вставте його в спеціальне вікно сервісу Save.from. Оберіть формат і натисніть зелену кнопку Завантажити.
Спосіб 2. Додавання латинських літер SS до посилання на відео
Додайте до адресного рядка перед словом youtube дві латинські літери SS. В результаті має вийти такий формат посилання: http://www.ssyoutube.com/watch?…
Натисніть Enter, і ви перейдете на сторінку завантаження.
Спосіб 3. Додавання приставки Sfrom.net
Допишіть в початок адресного рядка приставку Sfrom.net, тобто перетворіть адресний рядок таким чином:
http: //sfrom.net//www.youtube.com/watch? …
Натисніть Enter, і ви перейдете на сторінку завантаження.
Спосіб 4. Додавання латинських літер PP до посилання на відео
Додайте до адресного рядка одразу після слова youtube дві латинські літери PP. В результаті має вийти такий формат посилання: http://www.youtubepp.com/watch?…
Натисніть Enter, і ви перейдете на сторінку завантаження.
Раніше Факти ICTV публікували покрокову інструкцію, як видалити історію пошуку в Google. Цю дію потрібно регулярно виконувати, щоб запобігти збоям у роботі і потраплянню конфіденційної інформації до рук шахраїв.