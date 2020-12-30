Перед Новим роком багато магазинів влаштовують тематичні акції на різноманітні товари та продукти. У цей час можна вдало зекономити та здійснити покупки за вигідними цінами.

Особливо популярними є знижки у продуктових магазинах, адже на новорічні свята всі хочуть потішити себе смаколиками.

До Нового року традиційно влаштовує акції мережа супермаркетів АТБ.

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Знижки в АТБ на Новий рік

Магазини АТБ пропонують знижки на різні продукти. Цього року новорічна акція триває з 16 грудня 2020 по 12 січня 2021. За зниженими цінами можна придбати солодощі, алкогольні та безалкогольні напої, сир, м’ясні вироби, предмети гігієни тощо.

Також для покупців знизили ціни на новорічний декор – іграшки для ялинки та гірлянди.































Акції в АТБ до Нового року: умови та терміни / 8 фотографий

Меню на Новий рік 2021

Зустрічати Новий рік заведено за столом зі смачними стравами та напоями. Здивуйте своїх близьких та приготуйте щось оригінальне до свята.

Факти ICTV підготували добірку цікавих страв до новорічного столу. Меню на Новий рік 2021 дивіться на Фактах ICTV.