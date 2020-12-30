Погода на 30 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 30 грудня буде похмурою і з опадами.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +7-9° вдень та до +4° вночі. Дощі очікуються у Луцьку, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську.

У південних регіонах синоптики прогнозують від +10° до +12° вдень, а вночі – до +8°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до +8° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -2°.

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У центральних та північних областях України прогнозують до +8° вдень, а вночі температура становитиме до +3°.

У Києві 30 грудня вдень очікується +8°, вночі +1-3°.

Погода на Новий рік 2021

Погода на Новий рік 2021 буде досить теплою. Синоптики запевняють, що сніг навряд чи буде.

Перед Новим роком синоптики попереджають про рясні дощі. Так, 30 грудня може випасти до 2-4 міліметрів опадів. Ймовірно, відлига триватиме аж до Різдва.