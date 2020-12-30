Новий Рік 2021 – це найбільше свято, оскільки мільйони людей у всьому світі розпочинають нову сторінку життя. А цьогоріч людям вже дуже хочеться перегорнути календар з 2020 року на 2021 та полегшено видихнути – пережили!
Це свято об’єднує людей будь-якого віку і професій. Тому не забудьте привітати найдорожчих людей з світлим святом “нового життя”. Колегам, рідним та друзям можна надіслати красиві новорічні привітання в СМС.
Новий рік біжить до вас,
Та дає такий наказ:
Щоб бабло на вас напало,
Та весь рік не відбувало.
Ще торбиночка добра
Щоб завжди у вас була,
А кохання — як зірок,
Величезнійший мішок.
Хай усі здійсняться мрії,
Щоб були весь рік щасливі!
***
На порозі Новий рік,
З чим вас і вітаю,
І достатку вам повік
Щиро побажаю.
Миру, радості, добра
Зичу вашій хаті.
Щоб здорові всі були,
Мудрі і багаті.
***
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя ввірветься казка.
***
В Новий рік бажаю щастя
Вам, здоров’я і добра.
Здійснення щоб мрій завітних
Ніч казкова принесла.
Хай щастить в новому році
Вам на службі і в сім’ї.
Більше радісних емоцій
В повсякденному житті.
***
З Новим роком вас вітаю.
Хай у хаті буде лад,
Хай удача розквітає,
Буде грошей снігопад,
Будуть добрими сусіди
Та весела вся рідня.
Щоб щастило що є сили
В році новому щодня!
***
Вас вітаю з Новим роком,
Щоб пухнастий білий сніг
Своїм тихим-тихим кроком
Щастя сипав на поріг!
Привітати поспішаю
Вас у цей святковий час
Хай побільше подарунків
Дід Мороз несе для вас!
***
Новий рік щоб вам приніс,
Євро й доларів покіс.
Щоб були у кожній хаті
Всі здорові і багаті.
Літо морем хай хлюпоче,
Осінь — дітками шурхоче,
Ну а взимку білий сніг
Щастям хай осипле всіх.
Бажання українців на Новий рік
Під час опитування українці розповіли про головні бажання на Новий рік 2021.
Серед них – здоров’я та мир в країні.
Детальніше про бажання українців на Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.