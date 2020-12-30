Новий Рік 2021 – це найбільше свято, оскільки мільйони людей у всьому світі розпочинають нову сторінку життя. А цьогоріч людям вже дуже хочеться перегорнути календар з 2020 року на 2021 та полегшено видихнути – пережили!

Це свято об’єднує людей будь-якого віку і професій. Тому не забудьте привітати найдорожчих людей з світлим святом “нового життя”. Колегам, рідним та друзям можна надіслати красиві новорічні привітання в СМС.

Новий рік біжить до вас,

Та дає такий наказ:

Щоб бабло на вас напало,

Та весь рік не відбувало.

Ще торбиночка добра

Щоб завжди у вас була,

А кохання — як зірок,

Величезнійший мішок.

Хай усі здійсняться мрії,

Щоб були весь рік щасливі!

***

На порозі Новий рік,

З чим вас і вітаю,

І достатку вам повік

Щиро побажаю.

Миру, радості, добра

Зичу вашій хаті.

Щоб здорові всі були,

Мудрі і багаті.

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя ввірветься казка.

***

В Новий рік бажаю щастя

Вам, здоров’я і добра.

Здійснення щоб мрій завітних

Ніч казкова принесла.

Хай щастить в новому році

Вам на службі і в сім’ї.

Більше радісних емоцій

В повсякденному житті.

***

З Новим роком вас вітаю.

Хай у хаті буде лад,

Хай удача розквітає,

Буде грошей снігопад,

Будуть добрими сусіди

Та весела вся рідня.

Щоб щастило що є сили

В році новому щодня!

***

Вас вітаю з Новим роком,

Щоб пухнастий білий сніг

Своїм тихим-тихим кроком

Щастя сипав на поріг!

Привітати поспішаю

Вас у цей святковий час

Хай побільше подарунків

Дід Мороз несе для вас!

***

Новий рік щоб вам приніс,

Євро й доларів покіс.

Щоб були у кожній хаті

Всі здорові і багаті.

Літо морем хай хлюпоче,

Осінь — дітками шурхоче,

Ну а взимку білий сніг

Щастям хай осипле всіх.

Бажання українців на Новий рік

Під час опитування українці розповіли про головні бажання на Новий рік 2021.

Серед них – здоров’я та мир в країні.

Детальніше про бажання українців на Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.