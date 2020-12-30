Новий рік 2021 вже зовсім скоро прийде у наше життя. 31 грудня від ранку зазвичай починаються святкування та проводжання старого року.

Люди традиційно вітають один одного з прийдешнім Новим роком та бажають щастя в наступному.

Привітати своїм друзів та близьким можна і онлайн, надіславши приємну СМС. Тож підбірку привітань з Новим роком 2021, шукайте на сайті Факти ICTV.

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З Новим роком тебе я вітаю,

Всього найкращого щиро бажаю,

Щоб мрії твої збувались завжди,

Щоб щастя своє ти зумів зберегти.

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Щастя безмежного в році новому,

миру і радості вашому дому!

Хай вам майбутнє дарує надію

і хай збуваються всі ваші мрії!

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З Новим роком!

З новим щастям!

Хай завжди в очах іскряться

Усміх, радість і кохання,

Хай здійсняться всі бажання!

Хай несе вам Новий рік

Лиш достаток на поріг,

Щоб добро в житті велося,

Все омріяне збулося!

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Щастя безмежного в році новому,

миру і радості вашому дому!

Хай вам майбутнє дарує надію

і хай збуваються всі ваши мрії!

Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

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Скоро відлік почнеться нового,

Всі загадані будуть бажання.

Хай щасливою буде дорога,

Що стелитись почне на світанні.

Мріям всім я збуватись бажаю

І з прийдешнім вас щиро вітаю!

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З Новим роком Бика! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравих фарб, приємних вражень і радісних подій. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими й успішними!

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Я зустрів любов, здоров’я і щастя, вони бродили під снігом, шукаючи притулок. Я дав їм твою адресу – чекай! Вони до тебе прийдуть!

Прикмети на Новий рік

Незабаром прийде новий 2021 рік, його покровителем стане білий металевий Бик. Бик – завжди старанний, надійний, славиться своєю силою і рішучістю.

Саме тому рік Бика – це чудовий час для, кар’єрного зростання, втілення найсміливіших амбіцій і створення нових союзів.

Факти ICTV підготували для вас різноманітні прикмети на Новий рік: як зустріти це свято, привернути у свій дім удачу, кохання і гроші.