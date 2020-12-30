Найкращі серіали до Нового року 2021 – топ-5

Новий рік і Різдво — чудовий час для перегляду улюблених серіалів, коли не потрібно нікуди поспішати. Разом з екранними героями ви можете незвичайно провести новорічну ніч — зловити небезпечного злочинця, відправитися в лазню і навіть зустріти свою любов.
Пропонуємо топ-5 кращих серіалів про Новий рік, які надовго забезпечать святковий настрій.
Різдвяна пісня/A Christmas Carol
У центрі сюжету — Ебенезер Скрудж (Гай Пірс), який давно втратив віру в людей і здатність радіти святам. Для Скруджа важливі тільки гроші і влада, яку вони дають.
Одного разу до нього явилися три духи Різдва — з метою наставити скупаря на шлях істинний, давши важливі уроки життя.
Додому на Різдво/Home for Christmas
30-річна Йоганна (Іда Еліз Брош) мріє про власний будинок, чоловіка і дітей. Для її численних родичів і друзів це тема «номер один», що нескінченно засмучує дівчину. І ось напередодні Різдва вона повідомляє своїм рідним, що скоро познайомить їх з обранцем.
Для того щоб знайти нареченого в рекордно короткі терміни, Йоганні доводиться звернутися до інтернету.
Шерлок/Sherlock
Це серіал, який вже давно вважається головним різдвяним подарунком для британців. Ніч Шерлока з 1 на 2 січня вже стала цілою подією, якщо не новою новорічною традицією — коли на кожному другому екрані Бенедикт Камбербетч з Мартіном Фріменом і Ендрю Скоттом.
Чергову екранізацію серії книг Артура Конана Дойля можна назвати найуспішнішою з усіх.Читайте: Найкращі привітання в СМС з Новим роком 2021 Коктейлі з шампанським: топ-5 рецептів на Новий рік 2021 Прості рецепти на Новий рік 2021: салати, закуски і гарячі страви
Фарго/Fargo
Серіал-антологія, здатний одночасно нагнітати і смішити специфічним гумором. Натхненний однойменним фільмом братів Коенів 1996 року, Фарго — це гострий і бездонно-чорний детектив, де цинізм межує з абсурдом, а деякі сцени навівають пародію на жанр, від перегляду якої досить важко відірватися.
Сезони розповідають історії про жорстокість, дурниці та вбивства — у різних темпах, але в єдиному стилі. Як і брати Коени, шоураннер Ноа Гоулі паразитує на ідеї вставки дисклеймеру Це реальна історія, щоб зайвий раз зіграти на автентичності. І це працює: Фарго вабить затишком зимового міста, в якому низка незв’язаних і спонтанних подій призводить до розбірок.
10 різдвяних частин серіалу Друзі
Друзі — один із найпопулярніших серіалів, який має безліч прихильників у всьому світі. Особливо підтримують казковий настрій новорічних канікул тематичні серії, які є у кожному сезоні легендарного ситкому.
- Епізод з мавпою (TOW with the Monkey) — 1 сезон 10 серія;
- Епізод з батьком Фібі (TOW Phoebe’s Dad) — 2 сезон 9 серія;
- Епізод, де Рейчел звільняється (TOW Rachel Quits) — 3 сезон 10 серія;
- Епізод з дівчиною з Пукіпсі (TOW The Girl From Poughkeepsie) — 4 сезон 10 серія;
- Епізод з сестричкою Дені (TOW The Inappropiate Sister) — 5 сезон 10 серія;
- Епізод, де всі дають обіцянки (TOW All the Resolutions) — 5 сезон 11 серія;
- Епізод c “халтуркою” (TOW The Routine) — 6 сезон 10 серія;
- Епізод з Різдвяним Броненосцем (TOW The Holiday Armadillo) — 7 сезон 10 серія;
- Епізод з серйозним кроком для Росса (TOW The Creepy Holiday card or TOW Ross ‘Step Forward) — 8 сезон 11 серія;
- Епізод з Різдвом в Талсі (TOW The Christmas in Tulsa) — 9 сезон 10 серія.