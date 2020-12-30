Найкращі серіали до Нового року 2021 – топ-5

Новий рік і Різдво — чудовий час для перегляду улюблених серіалів, коли не потрібно нікуди поспішати. Разом з екранними героями ви можете незвичайно провести новорічну ніч — зловити небезпечного злочинця, відправитися в лазню і навіть зустріти свою любов.

Пропонуємо топ-5 кращих серіалів про Новий рік, які надовго забезпечать святковий настрій.

Різдвяна пісня/A Christmas Carol

У центрі сюжету — Ебенезер Скрудж (Гай Пірс), який давно втратив віру в людей і здатність радіти святам. Для Скруджа важливі тільки гроші і влада, яку вони дають.

Одного разу до нього явилися три духи Різдва — з метою наставити скупаря на шлях істинний, давши важливі уроки життя.

Додому на Різдво/Home for Christmas

30-річна Йоганна (Іда Еліз Брош) мріє про власний будинок, чоловіка і дітей. Для її численних родичів і друзів це тема «номер один», що нескінченно засмучує дівчину. І ось напередодні Різдва вона повідомляє своїм рідним, що скоро познайомить їх з обранцем.

Для того щоб знайти нареченого в рекордно короткі терміни, Йоганні доводиться звернутися до інтернету.

Шерлок/Sherlock

Це серіал, який вже давно вважається головним різдвяним подарунком для британців. Ніч Шерлока з 1 на 2 січня вже стала цілою подією, якщо не новою новорічною традицією — коли на кожному другому екрані Бенедикт Камбербетч з Мартіном Фріменом і Ендрю Скоттом.

Чергову екранізацію серії книг Артура Конана Дойля можна назвати найуспішнішою з усіх.

Фарго/Fargo

Серіал-антологія, здатний одночасно нагнітати і смішити специфічним гумором. Натхненний однойменним фільмом братів Коенів 1996 року, Фарго — це гострий і бездонно-чорний детектив, де цинізм межує з абсурдом, а деякі сцени навівають пародію на жанр, від перегляду якої досить важко відірватися.

Сезони розповідають історії про жорстокість, дурниці та вбивства — у різних темпах, але в єдиному стилі. Як і брати Коени, шоураннер Ноа Гоулі паразитує на ідеї вставки дисклеймеру Це реальна історія, щоб зайвий раз зіграти на автентичності. І це працює: Фарго вабить затишком зимового міста, в якому низка незв’язаних і спонтанних подій призводить до розбірок.

10 різдвяних частин серіалу Друзі

Друзі — один із найпопулярніших серіалів, який має безліч прихильників у всьому світі. Особливо підтримують казковий настрій новорічних канікул тематичні серії, які є у кожному сезоні легендарного ситкому.