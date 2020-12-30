Новий рік 2021 в Україні: привітання у гіфках (GIF)

Новий рік – це атмосферне свято, сповнене тепла, сподівань та позитиву. Привітайте своїх друзів, рідних, колег і знайомих зі святом, і побажайте їм всього найкращого у новому році.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Новим роком у гіфках (GIF).

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Привітання з Новим роком у гіфках (GIF)

2021 рік – чий рік за східним календарем

2021 рік за східним календарем – рік металевого білого Бика. Він характеризується впертістю, помірністю, старанністю та сміливістю.

Дивіться прикмети у рік Бика 2021 та як правильно зустрічати свято на Фактах ICTV.