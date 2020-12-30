Оселедець під шубою – покроковий відео рецепт

Вартість страви

Зазвичай, жодне новорічне застілля не обходиться без олів’є і оселедця під шубою. Ці страви вже стали фактично символом Нового року.

Факти ICTV взяли за основу дані Інституту аграрної економіки і порахували, у скільки обійдеться приготування традиційних новорічних страв.