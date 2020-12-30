Оселедець під шубою – покроковий відео рецепт

Оселедець під шубою – один із улюблених традиційних новорічних салатів, вічний конкурент Олів’є.
Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт салату Оселедець під шубою.
Інгредієнти:
- Оселедець 2 шт;
- Буряк (варений) 4 шт;
- Картопля (варена) 3 шт;
- Морква (варена) 3 шт;
- Цибуля ріпчаста 0,5 шт;
- Яйце куряче (варене) 5 шт;
- Майонез із перепелиним яйцем за смаком;
- Гілочка кропу 1 шт.
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Покроковий рецепт:
- Оселедець обробити на філе без шкіри і кісток. Нарізати невеликими кубиками.
- Дно салатник змастити майонезом. Усі шари змащувати майонезом.
- Викласти картоплю, натерту на крупній тертці. Майонез.
- Другий шар: оселедець і дрібно нарізана ріпчаста цибуля. Майонез.
- Третій шар: терта на середній терці морква. Майонез.
- Четвертий шар: терті на середній терці 3 варених яйця. Майонез.
- Останній шар: тертий на середній тертці варений буряк. Майонез.
- Прикрасити салат окремо натертим яєчний білком і жовтком. Прикрасити салат.
Вартість страви
Зазвичай, жодне новорічне застілля не обходиться без олів’є і оселедця під шубою. Ці страви вже стали фактично символом Нового року.
Факти ICTV взяли за основу дані Інституту аграрної економіки і порахували, у скільки обійдеться приготування традиційних новорічних страв.