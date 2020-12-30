Новий рік 2021 настане вже зовсім скоро, а святковий настрій вже давно переповнює багатьох. Новий рік асоціюється з дивом та можливістю загадати заповітне бажання.

У новорічне свято варто привітати найближчих людей, друзів, рідних та побажати їм гарного та продуктивного року.

Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання з прийдешнім Новим 2021 роком у картинках.

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Прикмети на Новий рік

Незабаром прийде новий 2021 рік, його покровителем стане білий металевий Бик. Бик – завжди старанний, надійний, славиться своєю силою і рішучістю.

Саме тому рік Бика – це чудовий час для, кар’єрного зростання, втілення найсміливіших амбіцій і створення нових союзів.

Факти ICTV підготували для вас різноманітні прикмети на Новий рік: як зустріти це свято, привернути у свій дім удачу, кохання і гроші.