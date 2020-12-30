30 грудня віряни вшановують пам’ять пророка Даниїла. Згідно з біблійними переказами, свого часу він відмовлявся поклонятися цареві.
Пророка двічі намагалися стратити за його віру: спочатку кидали в піч, а потім у клітку з левами. Але щоразу за допомогою молитви Богу йому вдавалося вижити.
Пророк Даниїл прожив праведне життя і був відомий тим, що вмів тлумачити сни. Помер він у Вавилоні в глибокій старості і перед смертю зробив безліч чудес.
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Іменини 30 грудня святкують Данило, Віктор, Георгій, Єлизавета, Ілля, Марк, Сергій, Федір.
Народні прикмети на 30 грудня:
- Сон на 30 грудня – віщий.
- Якщо птахи літають низько над землею – будуть опади.
- Якщо ранок дуже сонячний, то варто готуватись до серйозних морозів.
- Якою буде погода на Данила, таким і буде травень.
Що не можна робити 30 грудня:
- Не можна відмовляти у проханні про допомогу.
- Не можна лаятись, кричати, ображати когось і зациклюватись на негативних думках.
Оскільки грудень вже добіг кінця, то саме час переглянути святкові дати, з якими варто привітати один одного у січні. Перелік можна знайти у нашому календарі свят на січень 2021.