Прості рецепти на Новий рік 2021 – що приготувати

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Факти / Lifestyle
Анна Пантьо |

Прості рецепти на Новий рік 2021: салати, закуски і гарячі страви

До Нового року залишилися лічені дні. Кожен з нас чекає від нього хороших змін і здійснення мрій. 2021-й пройде під знаком білого металевого Бика. За прогнозами астрологів, ця тварина віщує стабільність, процвітання й успіх у справах.

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Сьогодні Факти ICTV підготували рецепти страв, які прикрасять ваш стіл на Новий рік. Дивіться в нашому матеріалі закуски, салати, гаряче і десерти, які здивують рідних і гостей вашого будинку.

Кульки з печінки тріски

  • 1 банка печінки тріски;
  • 2 запечені картоплі;
  • 2 яйця;
  • 50 г натертого твердого сиру;
  • 1–2 ріпчасті цибулі;
  • зелень петрушки;
  • 3 столові ложки кунжуту.

Всі інгредієнти подрібнити виделкою і змішати. Сформувати кульки, обваляти їх в кунжуті і перед подачею прикрасити зеленню. Цей простий рецепт можна вдосконалити на ваш смак – додати болгарський перець, мариновані гриби тощо.

Фаршировані перці

  • 3 перці капі;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • чебрець.

Для начинки:

  • 2 столові ложки вершкового сиру;
  • 2 столові ложки консервованого тунця;
  • 1 чайна ложка лимонного соку;
  • сіль;
  • орегано або кінза.

Перці змастити маслом, посипати чебрецем і запекти в духовці. Потім остудити, зняти шкірку і прибрати насіння. Нафарширувати начинкою.

Рецепт салату олів’є на Новий рік

Смачний та усіма улюблений салат олів’є обов’язково має бути на новорічному столі. Цього року спробуйте приготувати його по-новому.

  • 2 курячих філе (запечених в духовці або зварених) або 2 баночки м’яса криля;
  • 3 свіжих огірки;
  • 4 запечених в духовці картоплини;
  • 6–7 варених яєць;
  • зелена цибуля;
  • 1 банка зеленого горошку;
  • сметана для заправки (або суміш сметани і майонезу).

Поріжте всі інгредієнти невеликими кубиками. Заправте перед подаванням на стіл.

Прості рецепти на Новий рік 2021 – що приготувати

Смачний і легкий салат з креветками і авокадо

  • 1 авокадо;
  • 0,5 шт. грейпфрута;
  • 300-400 г креветок;
  • 30 г вершкового масла;
  • салат айсберг;
  • 1 столова ложка каперсів;
  • 1 столова ложка французької гірчиці;
  • сік половини лимона;
  • 1 столова ложка меду;
  • 3-4 столові ложки оливкової олії;
  • 2 зубки часнику;
  • сіль, перець за смаком.

Обсмажте креветки на вершковому маслі з додаванням часнику впродовж 1–2 хвилин. Додайте до морепродукту авокадо, салат айсберг і м’якоть грейпфрута. Заправте салат сумішшю оливкової олії, лимонного соку, меду, гірчиці.

Курка в арахісовій пасті

  • 1 кг курячих стегон;
  • 120 г очищеного арахісу;
  • 120 мл води;
  • корінь імбиру;
  • 500 г стручкової квасолі;
  • сік одного лимона;
  • 35 г вершкового масла;
  • сіль, перець за смаком.

Курку натріть імбиром, сіллю і перцем. Залиште маринуватися. Потім обсмажте на вершковому маслі до золотистої скоринки. В окремій ємності зробіть арахісову пасту з арахісу та води. Курку викладіть у форму для запікання, змастіть арахісовою пастою та запікайте в духовці 20–30 хвилин. Страву подавайте до столу гарячою.

Апельсиновий кекс

Апельсиновий кекс – це традиційний десерт на Новий рік. Смачний рецепт цієї страви підкорить ваших гостей.

  • 90 г вершкового масла жирністю 82,5%;
  • 105 г тростинного цукру;
  • цедра апельсина;
  • 30 г фісташкового борошна;
  • 120 г пшеничного борошна;
  • 5 г розпушувача;
  • 1 яйце (75 г);
  • 30 г соку апельсина;
  • 40 г лікеру Куантро;
  • 180 г цукатів апельсина;
  • 40 г чищеного мигдалю.

У ємності змішайте до однорідного стану масло, цукор і цедру апельсина. Додайте два види борошна і розпушувач, перемішайте. Потім додайте цукати і порізаний чищений мигдаль. Наостанок додайте яйця, сік апельсина і лікер Куантро. Тісто відправте на добу в холодильник.

За 24 години дістаньте суміш і за допомогою кондитерського мішка викладіть його в форму, змащену вершковим маслом і посипану борошном. Зазначена кількість інгредієнтів розрахована на стандартну форму 11×7×21 см.

Випікайте кекс 30–45 хвилин за температури 170 градусів. Готовий кекс можете просочити апельсиновим сиропом і прикрасити цукатами.

Прості рецепти на Новий рік 2021 – що приготувати

Які ще оригінальні і смачні страви можна приготувати на Новий рік – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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