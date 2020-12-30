Новий рік 2021 та Різдво Христове вже зовсім скоро. Українці готують до свят новорічний стіл з різноманітними стравами та смаколиками.

Як не переїдати на новорічні свята – це питання, яке хвилює усіх. Адже зазвичай ми готуємо калорійні страви, салати з різними соусами, смажене та жирне м’ясо. А найголовніша розвага у новорічну ніч – сидіння за столом.

Шлунок людини здатний без проблем перетравити до 500 г їжі. Якщо ми з’їдаємо більше, у шлунку з’являється важкість та здуття.

Щоб не переїдати на свята, варто запам’ятати декілька простих правил:

Не потрібно голодувати перед застіллям

Впродовж дня перед святковим столом варто дотримуватись свого звичного режиму у харчуванні та не голодувати.

– Прийом їжі вночі вже не є здоровим способом харчування та дещо нашкодить вашому здоров’ю, тому потрібно мінімізувати негативні наслідки, – зазначила дієтолог.

За словами дієтолога Лариси Бойченко, 31 грудня, потрібно обов’язково повечеряти близько 18.00-19.00, а до 17.00 варто випити 1,5-2 літри води.

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Віддайте перевагу одній страві

В ідеалі найкраще буде, якщо впродовж ночі вживатиметься лише одна страва. Так шлунок зможе повноцінно перетравити їжу, а вранці ви прокинетесь з хорошим самопочуттям.

– Найкраще вживати одну страву, але потрібно бути реалістами і визнати, що це неможливо. Тому варто віддати перевагу запеченим чи тушкованим стравам, – наголосила Бойченко.

Робіть перерви між прийомами їжі

Щоб почувати себе комфортно та не перенавантажувати свою травну систему, потрібно робити перерви між прийомами їжі.

Наприклад, для початку можна з’їсти салат чи закуску, після цього зробити перерву. Далі скуштувати одну м’ясну чи рибну страву і знову зробити перерву.

Тобто після кожної страви потрібно робити перерви для того, щоб шлунок зміг перетравити їжу.

За словами дієтолога Лариси Бойченко, потрібно робити перерви від 30 хвилин до 1 год.

– Краще, звичайно, прогулятись на вулиці, але під час святкування Нового року це навряд чи вдасться. Тому потанцюйте, вигадайте активні розваги, щоб заповнити час між застіллями, – запевнила дієтолог.

Віддавайте перевагу здоровій їжі

Щоб не переїдати на новорічні свята, варто віддавати перевагу запеченим та тушкованим стравам, а не смаженим.

Також потрібно відмовитись від різноманітних соусів та майонезів до салатів.

– Тушковане та запечене м’ясо і риба будуть хорошою альтернативної смаженій їжі. Від майонезу також краще відмовитись, якщо він не домашнього приготування, – розповіла Бойченко.

Жирна їжа погано впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, а після її вживання призводить до здуття, спазмів та важкості у шлунку.

Не зловживайте алкоголем

Дієтолог Лариса Бойченко говорить, що у новорічну ніч важко вживати лише один вид алкоголю, оскільки, по-перше, він є доволі калорійним та становить додаткове навантаження на шлунок. По-друге, щоб забезпечити хороше самопочуття 1 січня потрібно обрати для себе один варіант алкогольного напою та вживати лише його у невеликій кількості.

На Новий рік українці готують варіанти страв на святковий стіл. Меню на новорічні свята може бути різноманітним, корисним та оригінальними.