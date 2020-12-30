Як прикрасити будинок на Новий рік 2021: ідеї

Скоро настане казкове свято – Новий рік. Цього разу багато хто чекає на нього з особливим трепетом, надією на краще й особливо – на завершення пандемії, яка круто змінила наше життя у 2020-у.

Новий рік 2021 пройде під знаком білого металевого Бика. Це благородна і врівноважена тварина, яка за прогнозами астрологів принесе добро, радість і процвітання в наше життя.

Факти ICTV підготували оригінальні ідеї, як прикрасити будинок на Новий рік 2021 своїми руками. Сподіваємося, що наші поради допоможуть зробити ваше житло ще затишнішим і створять святковий настрій.

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З чого почати?

Створити авторський новорічний інтер’єр – не так складно, як здається на перший погляд. Трохи фантазії і підготовки – і зимова казка втілиться в життя.

Вивчіть фотоприклади й порівняйте з інтер’єром вашого дому. Не все, що радять дизайнери, можна зробити у звичайній квартирі. До того ж, фото допоможуть визначити новорічну стилістку, яка вам до душі. Розділіть квартиру на зони і продумайте, у якій стилістиці буде кожна з них. Бажано, щоб всі зони об’єднувала одна концепція і одна кольорова гама. Але якщо вам хочеться по-різному прикрасити вітальню і спальню, на Новий рік можна все! Складіть список декору й підручних матеріалів, які потрібно купити або виготовити своїми руками. Тепер можна вирушати в магазин. А далі – залишається найприємніше – втілення вашої ідеї в новорічну казку.

Варіанти оформлення будинку або квартири на Новий рік 2021

Біле золото

Новий рік буде роком білого металевого Бика. Він любить світлі кольори в інтер’єрі. Прикрасьте своїми руками будинок у біло-золотій гамі. Ці відтінки ідеально поєднуються і створюють розкішний мінімалізм.

Білосніжний декор викликає асоціації зі снігом і візуально розширює простір, тому підійде навіть для невеликих квартир.

Скандинавський стиль

Скандинавський стиль залишається в тренді впродовж останніх кілької років. Він поєднує в собі холодні і яскраві відтінки й передбачає повну відсутність химерності й пишності.

Нехай домінантним відтінком стане світло-сірий, молочний або білий. Гірлянду для ялинки оберіть в одному відтінку, у жодному разі не різнокольорову. Красиві скляні кулі відкладіть до наступного року, а цього разу повісьте на ялинку іграшки, зроблені своїми руками з натуральних матеріалів – дерева, пряжі, паперу. У скандинавському інтер’єрі добре виглядатимуть в’язані шкарпетки для подарунків, свічки і фігурки оленів.

Ретро-стиль

Створити ретро-інтер’єр дуже легко – загляньте в комору, і ви обов’язково знайдете старі ялинкові прикраси, свої дитячі іграшки, мамин посуд і навіть шерстяний бабусин плед. Усі ці предмети виглядають дуже колоритно і нагадують про щасливе дитинство.

Модерн

Вдала ідея для сучасних квартир – створити новорічний інтер’єр у стилі модерн. Він передбачає поєднання різних матеріалів і фактур. Обирайте спокійні кольори – жовтий, бежевий, темно-зелений, сірий. Оригінально виглядають підсвічені гірляндою деталі і предмети меблів. А замість ялинки можна використовувати вазон з екзотичною рослиною.

Ще кілька ідей новорічного інтер’єру у фото

На завершення відзначимо, що астрологи не радять у Новий рік надягати одяг або прикрашати будинок у червоних тонах. Це може розлютити білого металевого Бика. Які обирати кольори для зустрічі Нового року – дивіться на Фактах ICTV.