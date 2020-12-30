2021 рік буде роком Білого Бика. І на цей період астрологи та нумерологи пророкують нам багато змін та яскравих подій.

Зокрема, наголошують на тому, що він кардинально відрізнятиметься від 2020 року. Кажуть, що буде набагато легшим та спокійнішим.

Також у наступному році нас очікує два затемнення сонця та два затемнення місяця, а у кінці літа ще буде й парад планет.

Астрологи пророкують перемогу над коронавірусною хворобою. А зміни стануть заслугою єднання Сатурна та Юпітера. У 2021 році відкриється стихія повітря, що стане сприятливим для активних людей. Успішним він має бути для Водолія, Терезів та Близнюків.

Тому фахівці радять українцям вірити у краще, відкривати новий бізнес, займатись стартапами та вигадувати нові, навіть божевільні, рішення. Це лише сприятиме успіху.

А нумерологи звертають увагу на магічність числа 5 та його приналежність до енергії жінки-матері. Тому кажуть, що у наступному році люди прийматимуть рішення опираючись більше на емоції, а не холодний розум.

Зміни очікують і українську політику. Майбутня перемога над коронавірусом, може підняти на поверхню багато забутих та невирішених проблем. А Президент України Володимир Зеленський взагалі постане перед складним вибором, що робити з урядом та парламентом.

Для українців астрологи віщують позитивні зміни, а саме у фінансах та цінах на продукти. Адже грошей може стати більше, а вартість у магазинах знизиться.

Але застерігають від легких грошей. Адже у 2021 році може збільшитись кількість фінансових пірамід та інших нечесних схем. Такого краще уникати, бо можна залишитись із пустим гаманцем.

Зустрічати Новий рік астрологи радять у тому, що до душі. Адже Бик не привередлива тварина. Та все ж радять уникати червоного кольору.

На святковий стіл теж чітких побажань немає, варто лиш уникнути страв із телятини. Тому зустрічайте Новий 2021 рік з легкою душею та вірою у краще майбутнє, і все неодмінно стане краще.

2020 рік був непростим не лише для України та світу. Він був пронизаний важливими позитивними та трагічними подіями.