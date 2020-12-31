Красиві привітання з Новим роком 2021 (Бика) у прозі

Новий рік вже на порозі, і привітання починають литися рікою. Покровитель 2021 року – білий металевий Бик. Тож нехай ця тварина у свято поділиться з кожним краплею працьовитості, завзятості та цілеспрямованості. Нехай із новим роком принесе в кожну оселю сімейний затишок і подарує тепло.

Поспішайте привітати рідних із святами – красиві привітання з Новим роком у прозі зібрано в нашому матеріалі.

Друже, вітаю з Новим роком! Дивись на життя з оптимізмом і завжди радій дрібницям! Нехай труднощі приносять безцінний досвід! Нехай щастя, радість і любов наповнюють тебе аж по самі вінця! Бажаю у свято новорічних чудес і виконання бажань!

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Вітаю з Новим роком! Нехай у цю казкову новорічну ніч здійсниться все, що здавалося недосяжним! Нехай у домі панує затишок і щастя, радість і любов! Нехай все в житті буде красиво!

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Настає Новий рік! Хочеться сказати багато хороших і добрих слів у це свято, але писати віршів я не вмію, та й у прозі не сильний. Побажаю у Новий рік коротко, але від душі – казкового новорічного настрою, радості, щастя і любові! Нехай у 2021 здійсняться всі твої новорічні бажання! Нехай буде все так, як ти захочеш! З Новим роком!

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Вітаю! Нехай прийдешній Новий рік буде трішки кращим за попередній! Бажаю у 2021 році яскравих вражень, доленосних зустрічей і щирих емоцій! Нехай Новий рік подарує радість, щастя і фінансовий добробут! Нехай поруч буде міцна любов і віддані друзі! Зі святом, із Новим роком!

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Поспішаю привітати з Новим роком! Подруго, ти заслуговуєш найдобріших слів і найкрасивіших віршів! Нехай ця новорічна ніч стане для тебе особливою! Нехай Бик почує всі твої побажання і подарує на Новий рік любов, щастя, радість, вірного друга та гарний настрій!

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Прийми мої новорічні привітання! Бажаю у новому році залишатися собою і не боятися труднощів! Нехай у Новий рік збуваються всі бажання! Нехай життя щодня підкидає хороші сюрпризи! З Новим роком, з новим щастям!

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Нехай у Новий рік під бій курантів здійсняться всі найсміливіші бажання, а почуття свята нехай не полишає ні на день! Бажаю у 2021 знайти те, чого тобі бракує для щастя. Нехай рідні будуть здорові, друзі – завжди поруч! Нехай любов буде міцною і невразливою, а робота – улюбленою. Вітаю з Новим роком!

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Настає Новий рік. Нехай він допоможе тобі підкорити п’ять головних вершин – любов, дружбу, покликання, добробут і щастя! Нехай із новим роком у душі панує гармонія, а добрі думки нехай наповнюють кожну клітинку тіла! Бажаю душевної чистоти та нових висот! Із Новим роком!

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Під дзвін келихів і мерехтіння гірлянд прийми мої новорічні привітання! Бажаю у Новий рік здоров’я, щастя, радості, добра та любові! Нехай 2021 рік буде яскравим і насиченим, а рік, що минає, нехай залишить тільки хороші спогади та красиві слова! З Новим роком, з новим щастям!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю енергії, сил, радості, достатку та досягнень у кар’єрі! Нехай поруч будуть любов, здоров’я і добробут! Нехай кожна людина буде щасливою!

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Вітаю! Нехай Новий рік 2021 здійснить мрії, на які не вистачало часу в минулих роках! Нехай із новим роком всі ідеї легко втілюються у життя! Нехай Новий рік відкриє перед тобою незвідані та яскраві горизонти!

Незайвим буде згадати прикмети на Новий рік 2021 – ми писали, як правильно зустріти свято та привернути в життя удачу, любов, гроші.