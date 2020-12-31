Сьогодні, 31 грудня, віряни вшановують пам’ять святителя Модеста Єрусалимського, а у світі відзначають Новий рік.

У цей день іменини відзначають власники таких імен: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Тадей.

31 грудня: прикмети

Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі.

Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.

На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо під тим, хто ворожить застукає, на нього чекає

Перед Новим роком необхідно віддати всі борги, інакше весь наступний рік в боргах проведеш.

Що не можна робити 31 грудня

бити посуд – це призведе до сварок з домочадцями;

лаятися за святковим столом – трапиться нещастя;

залишати новорічний стіл порожнім – до бідності і голоду;

викидати залишки їжі з новорічного столу – виженете свою удачу;

відмовляти в гостинності – будете жити в нужді.

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Православні віряни святкуватимуть Святвечір, Різдво, Старий новий рік та Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.