Наближається улюблене свято дорослих і дітей – Новий рік. У цей день за традицією потрібно загадувати бажання і вітати рідних, близьких, друзів, колег, сусідів – словом, усіх!

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Факти ICTV підготували прикольні привітання з Новим роком 2021. Нехай вони подарують багато позитивних емоцій та усмішок тим, хто їх отримає на свято!

***

Щоб Дід Мороз, червоний ніс,

купу доларів приніс.

Рахунок в банку щоб відкрив,

з грошима диво сотворив.

І цілий рік, щоб на дурняк

пити пиво і коньяк!

Хай перетворить щедрий гном

твій холодильник в гастроном!

З Новим роком!

***

Здоров’я і сили у новому році,

Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!!!

Щоб ваша робота не дала вам вмерти,

Всіх вас годувала до самої смерті.

Щоб наша держава цвіла й багатіла

Та місце достойне у світі посіла.

Хай вас не лякає, що Росія знову піднімає

Ціни на газ у декілька раз.

Бо ми – українці, ми сильна є нація,

Нас навіть не стерла з землі радіація.

***

Бик ввірвався з Новим роком

І бажає, щоб під боком

Була своя власна хата

На емоції багата.

Щоби в гаражі – машини,

І підкорені вершини.

Щоб здоров’я було в нормі,

Ну а тіло – в гарній формі.

День за днем, і крок за кроком…

З новим щастям, з Новим Роком!

***

Здійснення всіх мрій бажаю

Вам у цю чарівну ніч.

Зустріч хай чекає з щастям

І розмова віч-на-віч.

Новій рік хай подарує

Сплеск емоцій і любов,

Буде вдосталь гарних вражень

І приємних лиш розмов.

Гроші теж хай завітають

І лишаться назавжди,

Щоб ви тільки процвітали

І здоровими були.

***

Новий рік хай принесе удачу

І, можливо, омріяну дачу.

Щоб збулись таємні плани

Та не знали людської омани.

Щоб достаток завжди був,

Ніхто про успіх не забув.

Щоби завжди сміх звучав,

Вашу родину прославляв.

***

На годиннику дванадцять,

Грудень каже нам па-па.

Новий рік уже вступає

Повністю в свої права.

Хай щасливим рік цей буде,

Хай дарує радість вам.

У минулому залиште

Гіркоту образ і драм.

***

З Новим рочком вас вітаю.

Мільйон гривень вам бажаю.

Хай вас криза не торкнеться,

Щастя у сім’ю проллється,

Буде в домі мир та втіха,

Боком вас обходить лихо.

І завжди здійсняється

Все, що забажається!

***

Тук, тук, тук – знайомий звук?

Новий рік уже в дорозі,

Скоро буде на порозі.

Із прийдешнім вас вітаєм

І найкращого вам бажаєм.

Щоб цей рік щасливим був,

Та яскраво промайнув.

Щоб були завжди здорові,

Вас вітаєм щирим словом!

Нехай вам білий Бик умить

Все задумане здійснить!

***

З Новим роком Бика я вітаю,

Здоров’я, щастя вам бажаю,

Веселих до не можу днів,

Хороших і ласкавих слів.

Вина й шампанського п’янкого,

Цілунків від кохання свого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних донесхочу,

В Новому році Вам я зичу!

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Завжди усміхнена мармиза,

Нехай навік обійде криза!

Хай біда минає боком.

Щастя вам! Із Новим Роком!

***

У Новий рік заведено накривати святковий стіл, на якому мають бути оригінальні та смачні страви. Найкращі рецепти салатів – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.