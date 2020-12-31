Вітання з Новим роком 2021 прозі – кращі привітання

Наближається улюблене свято дорослих і дітей – Новий рік. 2021-й пройде під знаком білого металевого Бика. Якщо вірити східному календарю, наступний рік має принести стабільність і винагородити працьовитих й старанних людей.

Поки ви готуєтеся зустрічати свято, Факти ICTV підготували найкращі привітання з Новим роком у прозі. Надішліть їх вашим рідним, друзям і колегам, і нехай добрі побажання подарують їм посмішки та гарний настрій.

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У Новий рік здійснюються найзаповітніші мрії, з’являється море позитивних емоцій, завзяття в очах і величезна кількість сил та енергії. А я побажаю, щоб до всього іншого вам ще додалося більше щастя, радості, посмішок і задоволення в житті. Нехай все задумане обов’язково здійсниться.

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Вітаю з Новим роком! Нехай все задумане здійсниться, всі мрії реалізуються. Нехай життя наповниться добробутом. Перемагай там, де важко, не відступай перед труднощами, сміливо йди вперед! Щастя тобі і величезних успіхів у всіх починаннях!

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Під дзвін келихів, під шум шампанського у голові, під вибухи салюту нехай у ваше життя увірвуться щастя і благодать. Нехай в прийдешньому році буде стільки хороших моментів, скільки колючих голок на вашій ялинці. Нехай новорічна ілюмінація приверне у ваш дім здоров’я і добробут. Нехай під ваші ноги стелиться не сніг, а мішки з грошима, а від хуртовини рятують не батареї і каміни, а тепло рідних сердець.

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Нехай в прийдешньому році удача не покине твій поріг, а запросить ще своїх подруг – кохання і красу. Разом вони допоможуть подолати будь-які негаразди і надихнуть на нові справи.

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Щиро вітаю вас з Новим роком! Бажаю вам в прийдешньому році бути в оточенні тільки позитивних і доброзичливих людей, переживати тільки приємні емоції, радіти кожному прожитому дню, дарувати радість і посмішки навколишнім. І нехай цей Новий рік стане для вас особливим.

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З Новим роком! Хочу побажати, щоб цього року все було по-новому: нові цілі, нові знайомства та багато нових посмішок і веселощів. Щоб новий рік весь був наповнений казковими і яскравими подіями, які будуть нас супроводжувати щодня!

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З Новим роком! Хочу побажати найсвітліших чудес в цю ніч. Нехай здійсняться всі таємні бажання. Нехай негаразди минають, залишаються позаду та поступаються місцем новим і радісним моментам. Давайте будемо цінувати кожен з цих моментів, навіть якщо вони здаватимуться незначними, адже дуже часто наше щастя складається саме з таких дрібниць.

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На порозі новорічних змін згадай мудрі слова: бажання народжуються тільки тоді, коли людина здатна їх здійснити! Мрій і бажай, втілюй і насолоджуйся! Нехай чари Нового року допоможуть виконати все найзаповітніше!

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З Новим роком! Нехай чари цього свята, яке для всіх нас родом з дитинства, іскряться в келиху шампанського і на ялинкових прикрасах! Нехай здійснюються мрії, виконуються найзаповітніші бажання, і нехай весь рік буде сповнений для вас добром, удачею і теплом посмішок.

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Новий рік, мабуть, найочікуваніше, найтепліше та всіма улюблене свято ще з дитинства. Нехай з його першого дня повсякденність буде подібна на казку, де чудеса стають буденністю, чарівною та неповторною. І нехай надія і віра в них спрямовують усі сили в правильному напрямку і допомагають досягти бажаного.

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Кучугури замітають минуле, до нас мчить Новий рік. Я шлю тобі свої вітання і хочу побажати любові, адже якщо людина любить і це взаємно, для неї весь світ відкритий. Нехай цей рік принесе з собою удачу та успіх, нехай попереду на тебе чекають тільки щасливі і радісні дні. З Новим роком!

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Найголовніше в Новому році – це повірити в диво, і тоді настрій стане просто чарівним, очі запалають від щастя, а на обличчі засяє усмішка. Адже неможливо не повірити в диво, коли в домі пахне ялинкою, всюди розвішані іграшки, а гірлянда світиться різнобарвними вогниками. З Новим роком!

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Новий рік – час, коли всі ми віримо в чудеса. Це можливість почати своє життя не по-новому, а просто почати жити по-іншому. Бажаю, щоб у прийдешньому році ти знайшов все те, чого тобі так бракувало. Нехай це диво станеться і з тобою! Бажаю безліч посмішок, радості в Новому році. Зі святом!

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Нехай величезним снігопадом щастя накриє твій дім в Новий рік, нехай закрутить голову заметіль радості і здійсняться абсолютно всі надії. Бажаю під кришталевий дзвін келихів відчути прилив позитивної енергії і зарядитися нею на цілий рік, щоб прожити його легко і невимушено.

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Вважається, що в новорічну ніч здійснюються мрії. Головне – вірити у це. Про популярні способи загадати бажання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.