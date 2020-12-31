Привітання з Новим роком 2021. Привітання у СМС, віршах і прозі

Новий рік 2021 за східним календарем – рік білого металевого Бика. Ця благородна тварина вміє діяти напролом. Бик любить працювати сам і заохочує тих, хто небайдужий до роботи. Білий колір символу року означає надійність, терпіння, міць.

Вважається, що в рік Бика доведеться наполегливо працювати. Але досягти нових результатів і зміцнити колишні позиції вдасться тому, хто не злякається труднощів і проявить твердість характеру.

Бик – домашня тварина, тому 2021 рік успішний для створення сім’ї і облаштування житла (купівлі чи зведення будинку).

Не забудьте привітати близьких із новорічними святами – найкращі привітання у СМС, прозі та віршах зібрано в нашому матеріалі.

Привітання з Новим роком 2021 у СМС

Із Новим 2021 роком! Нехай рік Бика принесе в дім радість і тепло! Нехай кожен день буде схожий на свято – наповнений щастям, затишком і новорічним настроєм!

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Нехай сніжинки тебе обсипають, нехай біліють вії твої! З 2021-м вітаю – роком щастя, добра та любові!

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Вітаю з Новим роком! Нехай він пройде під вітрилами любові, радості та щастя! А білий Бик принесе сімейний затишок, тепло близьких і благополуччя!

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Нехай разом із Биком у двері постукають радість, затишок і любов! А найкращими супутниками в 2021 році будуть здоров’я і оптимізм! З новорічними святами!

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Нехай веселі Бики будуть на підйом легкі: рознесуть тугу та негаразди, вітаючи з Новим роком.

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У цей новорічний час бажаю нарешті взяти Бика за роги! Залізного здоров’я, душевного спокою, оптимізму та гарного настрою!

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Із Новим 2021 роком! Зустрічайте 365 днів удачі, 525600 хвилин щастя і 31536000 секунд гарного настрою!

Привітання з Новим роком 2021 у прозі

Вітаю з новорічними святами! Нехай у 2021 вся ваша робота буде гідно оцінена! Сміливо підкорюйте нові вершини і не бійтеся змін! Нехай кожен день наповниться яскравими фарбами і радісними моментами!

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Бажаю в Новий рік бичачого здоров’я і благополуччя! Нехай у пам’яті будуть тільки радісні спогади, які допоможуть зробити 2021 красивим, успішним і насиченим! Енергії і терпіння для втілення всіх планів! З новим роком!

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Під бій курантів і дзенькіт келихів бажаю в Новий рік прекрасного настрою і вдалих рішень! Нехай 2021 рік стане переломним і зрушить із мертвої точки всі справи, на які раніше не знаходилося часу. Вражень і радісних новин не тільки в свято, а й кожного дня!

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Нехай Бик принесе у ваш дім не тільки новорічне диво, а й фінансову стабільність, благополуччя і впевненість у майбутньому! Нехай удача буде поруч кожну хвилину, а бажання втілюються зі швидкістю світла! Здоров’я і всього доброго в Новому році!

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У Новий рік навіть дорослі вірять у диво! Нехай Бик зустріне вас із величезною чарівною скринею, в якій кожен знайде для себе щось бажане. Казкового життя, міцного здоров’я, новорічних чудес і вічних веселощів!

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Бажаю в рік Бика незламної волі та твердості духу! Будьте наполегливі й уперті на шляху до своєї мети! Нехай друзі вас цінують, а недруги обходять десятою дорогою! Достатку, благополуччя, висот! З новорічними святами!

Привітання з Новим роком 2021 у віршах

З роком Бика вас вітаю, хай щасливим буде він!

Принесе нехай вам вихор тільки позитивних змін.

Хай успішними лиш будуть починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть, буде хай любов у житті!

Гроші теж хай завітають у новорічну славну ніч,

Хай достаток процвітає – гра завжди вартує свіч.

* * *

Якщо Бик стукає в двері – це до радості, повір!

На спині Бичок несе добрий і щасливий рік!

Стане життя нехай світліше, краще, яскравіше, веселіше,

Щоб весь рік турбот не знати, всі мрії здійснювати!

* * *

Новий рік в оселю вашу хай добро лиш принесе,

Загадайте в ніч бажання, справдиться нехай усе.

Грошей буде хай достатньо на розваги і життя,

Подарує рік прекрасні звершення і відкриття.

Побажаю вам здоров’я, щоб на все вам стало сил.

Новорічна ніч зірками хай засіє небосхил!

* * *

Хай рік Бика добробут ваш покращить,

Щоб гроші в вас були і втілювались мрії.

Хай все в родині буде якнайкраще,

Здійсняться сподівання і надії.

* * *

Чуєш дзвоники веселі – то вже поруч Новий Рік!

У трійці коней заїжджає знов до тебе на поріг.

Брязкотять підкови срібні по засніженій землі,

Кришталевим дзвоном линуть побажання золоті.

Перший крок зробив годинник, ще одинадцять – і ти

Поспішаєш пригадати все, що хочеш у житті.

Щирі мрії линуть в небо, і твій ангел чує їх,

Він завжди з тобою поруч – вранці, ввечері й вночі!

Сподіваємося, що в новорічну ніч Бик виконає всі заповітні бажання і принесе сили для втілення найсміливіших планів. Як загадати бажання на Новий рік 2021, ми писали раніше.