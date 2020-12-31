Привітання з Новим 2021 роком українською

У двері вже стукає Новий рік 2021, рік білого металевого Бика, який обіцяє нам щастя, добробут і благополуччя. Вже всі зібралися за святковим столом і готуються його зустріти.
Зовсім скоро почнуться спалахи новорічних феєрверків, обміни подарунками і щирі слова. Якщо ви вирішили побажати близьким щастя та здоров’я українською, Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання в СМС, прозі та віршах.
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Привітання у віршах:
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Із Новим роком, любі друзі!
Хай він почнеться в білій смузі,
І світлі будуть його дні,
Щасливі, добрі та ясні!
Хай в ньому гарно вам живеться,
І їсться, любиться і п’ється.
Хай рідні й друзі будуть поруч,
Успішним буде рік, чудовим.
Хай мрії збудуться, бажання,
Задуми, плани, сподівання.
Удача хай допомагає,
І Бог нехай благословляє!
В душі хай буде світло й чисто,
Хай світить сонце променисте.
Натхнення, затишку, тепла,
Любові, миру і добра!
***
Новий рік — свято віри в найкраще,
Тож нехай вона буде в усіх.
Хай життя стане легше, не важче,
Хай луна доброзичливий сміх!
Побажаю здоров’я міцного,
Щоб його вистачало на все.
Щастя вірного, рідного дому,
Щоб здійснялося швидко усе!
Будьте в новому році красиві,
Задоволені гарним життям.
Щоб були лиш прекрасні новини
Та приємні для вас набуття!
***
З Новим роком Бика я вітаю,
Здоров’я, щастя вам бажаю,
Веселих до “не можу” днів,
Хороших і ласкавих слів.
Вина й шампанського п’янкого,
Цілунків від кохання свого,
В роботі успіхів шалених,
В кишені папірців зелених.
Мандрівок різних донесхочу,
В новому році вам я зичу!
Привітання в СМС:
***
З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.
Вдома люблять, обіймають,
За дрібниці хай не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком, з новим щастям!
***
З Новим роком всіх вітаю,
Всього доброго бажаю!
З вами щоб дива ставались,
Добрі люди зустрічались.
Щастя щоб був повен дім,
Сміх дзвінкий лунав у нім.
Щоб здоровими були
Та фінанси все росли.
***
Вітаю зі святом світлим і казковим,
Що п’янить оселю духом ялинковим!
Доброго здоров’я, друзів незрадливих,
І в Новому році днів лише щасливих!
***
З Новим роком, добрі люди!
Сподіваюсь, з вам буде,
Запашна, смачна хлібина,
Щастям сповнена година,
Сіль жадана на столі,
Лад і спокій на землі!
Привітання в прозі:
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З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай удача буде поруч увесь рік!
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Вітаю з Новим роком. Бажаю миру та добробуту, щастя та здоров’я. Нехай разом з новим роком прийде любов, надія й талан, нехай разом з новорічними вогниками засяє і твоє серце. Бажаю тобі веселого року, великих подій та радощів!
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Вступає у свої права рік Бика. Нехай він буде радісним і щасливим, сповненим надій і планів, осяяним успіхами і везінням, нехай збереже вірну дружбу, примножить багатство і нагородить міцним здоров’ям, творчим натхненням, оптимізмом і позитивом, щирим, взаємним коханням, нехай він повністю виправдає Ваші очікування. Із Новим роком 2021!