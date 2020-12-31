Привітання з Новим 2021 роком українською

У двері вже стукає Новий рік 2021, рік білого металевого Бика, який обіцяє нам щастя, добробут і благополуччя. Вже всі зібралися за святковим столом і готуються його зустріти.

Зовсім скоро почнуться спалахи новорічних феєрверків, обміни подарунками і щирі слова. Якщо ви вирішили побажати близьким щастя та здоров’я українською, Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання в СМС, прозі та віршах.

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Привітання у віршах:

***

Із Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі та ясні!

Хай в ньому гарно вам живеться,

І їсться, любиться і п’ється.

Хай рідні й друзі будуть поруч,

Успішним буде рік, чудовим.

Хай мрії збудуться, бажання,

Задуми, плани, сподівання.

Удача хай допомагає,

І Бог нехай благословляє!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

***

Новий рік — свято віри в найкраще,

Тож нехай вона буде в усіх.

Хай життя стане легше, не важче,

Хай луна доброзичливий сміх!

Побажаю здоров’я міцного,

Щоб його вистачало на все.

Щастя вірного, рідного дому,

Щоб здійснялося швидко усе!

Будьте в новому році красиві,

Задоволені гарним життям.

Щоб були лиш прекрасні новини

Та приємні для вас набуття!

***

З Новим роком Бика я вітаю,

Здоров’я, щастя вам бажаю,

Веселих до “не можу” днів,

Хороших і ласкавих слів.

Вина й шампанського п’янкого,

Цілунків від кохання свого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних донесхочу,

В новому році вам я зичу!

Привітання в СМС:

***

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

***

З Новим роком всіх вітаю,

Всього доброго бажаю!

З вами щоб дива ставались,

Добрі люди зустрічались.

Щастя щоб був повен дім,

Сміх дзвінкий лунав у нім.

Щоб здоровими були

Та фінанси все росли.

***

Вітаю зі святом світлим і казковим,

Що п’янить оселю духом ялинковим!

Доброго здоров’я, друзів незрадливих,

І в Новому році днів лише щасливих!

***

З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з вам буде,

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

Привітання в прозі:

***

З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай удача буде поруч увесь рік!

***

Вітаю з Новим роком. Бажаю миру та добробуту, щастя та здоров’я. Нехай разом з новим роком прийде любов, надія й талан, нехай разом з новорічними вогниками засяє і твоє серце. Бажаю тобі веселого року, великих подій та радощів!

***

Вступає у свої права рік Бика. Нехай він буде радісним і щасливим, сповненим надій і планів, осяяним успіхами і везінням, нехай збереже вірну дружбу, примножить багатство і нагородить міцним здоров’ям, творчим натхненням, оптимізмом і позитивом, щирим, взаємним коханням, нехай він повністю виправдає Ваші очікування. Із Новим роком 2021!