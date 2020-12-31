Красиві привітання з наступаючим Новим роком 2021 в смс, віршах і прозі

Незабаром настане довгоочікуваний 2021 рік, всі активно скуповують подарунки та готуються до веселощів.
Рік білого металевого Бика обіцяє нам кар’єрні перспективи та стабільність, шанує працьовитість і врівноваженість. В цей рік рекомендується приділити увагу особистому розвитку, уникати стресів і уважно ставитися до власного здоров’я. Фортуна обов’язково прийде до того, хто не дочекався її в 2020 році, але докладає багато зусиль.
Щоб здійснилася мрія, потрібно обов’язково загадати бажання – як це правильно зробити, Факти ICTV писали раніше.
В передчутті свята скоріше хочеться привітати рідних, близьких і друзів та нарешті долучитися до новорічних гулянь. Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з прийдешнім Новим роком в СМС, прозі та віршах, якщо вам вже кортить розділити з кимось радісне очікування свята.
Привітання в СМС:
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Рік Бика нумо зустрічати,
Не дозволить довго він чекати,
З впертістю й завзяттям
Огорне кожного він щастям!
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В рік білого Бика
Нехай буде багато добра,
А достаток і фортуна
Будуть за вірного друга,
Хай у новому році допомагає
І багатство примножує.
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Якщо Бик стукає у двері –
Це до радості, повір!
На спині Бичок несе добрий і щасливий рік!
Хай стане життя нехай світлішим,
Кращим, яскравішим, веселішим,
Щоб весь рік турбот не знати,
Всі мрії здійснювати.
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Нехай рік Бика, що вже чекає біля дверей, подарує стійкість, поділиться приголомшливою витривалістю, навчить непереможної упертості у досягненні цілей і неймовірної життєвої енергії, щоб виконати всі мрії і втілити будь-які фантазії! З прийдешнім Новим роком!
Привітання в прозі:
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Відкривайте ширше двері, щоб до вас швидше увірвався прийдешній Новий рік Бика. Адже він несе успіх і щастя, благополуччя і достаток, радість і позитивний настрій. Бажаю гідно прийняти цей рік і всі блага, що він для вас приготував. Нехай свято забарвить кожен календарний лист. З прийдешнім Новим роком!
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Нехай прийдешній рік буде ще щасливішим за попередній! Миру й злагоди у нашій країні, щоб кожна родина була щаслива! Щоб наші діточки зростали в достатку і були на радість мамі й татку! З Новим роком!
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Вітаю тебе з прийдешнім 2021 Новим роком металевого Бика! Нехай він принесе багато радісних подій, щирих посмішок, захопливих подорожей і нових успіхів! Бажаю безмежної любові, достатку і відмінного здоров’я! І нехай все хороше буде, а погане піде навіки геть!
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Вітаємо всіх з прийдешнім Новим роком! Щастя, як повні кучугури снігу. Щоб кожен зміг зліпити свого чарівного сніговика, який реалізує всі ваші заповітні мрії, санчат, які довезуть в будь-яку точку світу, Пам’ятайте, що потрібно розслаблятися, посміхатися та вірити в дива!
Привітання у віршах:
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П’єм шампанське за добробут
І за наш щоденний побут.
Щоб в новому році плідно
Все виконувалося доцільно.
Щоб в родині всім щастило,
У житті всім таланило.
Гроші, як на каруселі,
Прилітали до оселі.
Мрії, то без них не можна,
Краще, щоб здійснилась кожна!
***
Білий Бик – залізна воля,
До вас буде добра доля!
Із завзяттям й впертістю
Дасться вам все з легкістю.
Хай «бики» вас оминають,
Щедрі люди зустрічають,
Щоб цей рік плоди приніс
І в прибутках тільки зріс!
***
Вже зовсім скоро рік новий
Зайде до нас в домівку,
Хай буде він легкий,
Схожий на пір’їнку.
В досягненнях – зірковий,
В доходах – не дріб’язковий.
У враженнях – незабутній,
В коханні – лиш могутній!
Хай Бик буде спокійний,
А рік із ним стабільний!
***
З радістю попрощаємось з цим роком,
Хай йде назавжди своїм кроком.
Хай буде новий рік легким,
І теплі зустрічі у нім.
І щоб всі замерзлі мрії
Розтопилися в надії,
Щоб життя відновило свої фарби,
І наші посмішки блищали, як ті скарби!
***
Настав час казок,
На порозі Новий рік!
Нехай тривоги він розвіє,
Збільшить ваш дохід.
Нехай виконає всі бажання,
Нехай любов’ю обдарує.
І успіхи, і здоров’я
До вас притягне, як магніт !
***
Тук, тук, тук – знайомий звук?
Новий рік вже у дорозі,
Скоро буде на порозі.
Із прийдешнім вітаєм
І найкращого бажаєм.
Щоб цей рік щасливим був
Та яскраво промайнув.
Щоб були завжди здорові,
Вас вітаєм щирим словом!