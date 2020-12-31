Красиві привітання з наступаючим Новим роком 2021 в смс, віршах і прозі

Незабаром настане довгоочікуваний 2021 рік, всі активно скуповують подарунки та готуються до веселощів.

Рік білого металевого Бика обіцяє нам кар’єрні перспективи та стабільність, шанує працьовитість і врівноваженість. В цей рік рекомендується приділити увагу особистому розвитку, уникати стресів і уважно ставитися до власного здоров’я. Фортуна обов’язково прийде до того, хто не дочекався її в 2020 році, але докладає багато зусиль.

Щоб здійснилася мрія, потрібно обов’язково загадати бажання – як це правильно зробити, Факти ICTV писали раніше.

В передчутті свята скоріше хочеться привітати рідних, близьких і друзів та нарешті долучитися до новорічних гулянь. Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з прийдешнім Новим роком в СМС, прозі та віршах, якщо вам вже кортить розділити з кимось радісне очікування свята.

Привітання в СМС:

***

Рік Бика нумо зустрічати,

Не дозволить довго він чекати,

З впертістю й завзяттям

Огорне кожного він щастям!

***

В рік білого Бика

Нехай буде багато добра,

А достаток і фортуна

Будуть за вірного друга,

Хай у новому році допомагає

І багатство примножує.

***

Якщо Бик стукає у двері –

Це до радості, повір!

На спині Бичок несе добрий і щасливий рік!

Хай стане життя нехай світлішим,

Кращим, яскравішим, веселішим,

Щоб весь рік турбот не знати,

Всі мрії здійснювати.

***

Нехай рік Бика, що вже чекає біля дверей, подарує стійкість, поділиться приголомшливою витривалістю, навчить непереможної упертості у досягненні цілей і неймовірної життєвої енергії, щоб виконати всі мрії і втілити будь-які фантазії! З прийдешнім Новим роком!

Привітання в прозі:

***

Відкривайте ширше двері, щоб до вас швидше увірвався прийдешній Новий рік Бика. Адже він несе успіх і щастя, благополуччя і достаток, радість і позитивний настрій. Бажаю гідно прийняти цей рік і всі блага, що він для вас приготував. Нехай свято забарвить кожен календарний лист. З прийдешнім Новим роком!

***

Нехай прийдешній рік буде ще щасливішим за попередній! Миру й злагоди у нашій країні, щоб кожна родина була щаслива! Щоб наші діточки зростали в достатку і були на радість мамі й татку! З Новим роком!

***

Вітаю тебе з прийдешнім 2021 Новим роком металевого Бика! Нехай він принесе багато радісних подій, щирих посмішок, захопливих подорожей і нових успіхів! Бажаю безмежної любові, достатку і відмінного здоров’я! І нехай все хороше буде, а погане піде навіки геть!

***

Вітаємо всіх з прийдешнім Новим роком! Щастя, як повні кучугури снігу. Щоб кожен зміг зліпити свого чарівного сніговика, який реалізує всі ваші заповітні мрії, санчат, які довезуть в будь-яку точку світу, Пам’ятайте, що потрібно розслаблятися, посміхатися та вірити в дива!

Привітання у віршах:

***

П’єм шампанське за добробут

І за наш щоденний побут.

Щоб в новому році плідно

Все виконувалося доцільно.

Щоб в родині всім щастило,

У житті всім таланило.

Гроші, як на каруселі,

Прилітали до оселі.

Мрії, то без них не можна,

Краще, щоб здійснилась кожна!

***

Білий Бик – залізна воля,

До вас буде добра доля!

Із завзяттям й впертістю

Дасться вам все з легкістю.

Хай «бики» вас оминають,

Щедрі люди зустрічають,

Щоб цей рік плоди приніс

І в прибутках тільки зріс!

***

Вже зовсім скоро рік новий

Зайде до нас в домівку,

Хай буде він легкий,

Схожий на пір’їнку.

В досягненнях – зірковий,

В доходах – не дріб’язковий.

У враженнях – незабутній,

В коханні – лиш могутній!

Хай Бик буде спокійний,

А рік із ним стабільний!

***

З радістю попрощаємось з цим роком,

Хай йде назавжди своїм кроком.

Хай буде новий рік легким,

І теплі зустрічі у нім.

І щоб всі замерзлі мрії

Розтопилися в надії,

Щоб життя відновило свої фарби,

І наші посмішки блищали, як ті скарби!

***

Настав час казок,

На порозі Новий рік!

Нехай тривоги він розвіє,

Збільшить ваш дохід.

Нехай виконає всі бажання,

Нехай любов’ю обдарує.

І успіхи, і здоров’я

До вас притягне, як магніт !

***

Тук, тук, тук – знайомий звук?

Новий рік вже у дорозі,

Скоро буде на порозі.

Із прийдешнім вітаєм

І найкращого бажаєм.

Щоб цей рік щасливим був

Та яскраво промайнув.

Щоб були завжди здорові,

Вас вітаєм щирим словом!