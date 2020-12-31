Українська студія-розробник комп’ютерних ігор GSC Game World опублікувала перший тизер геймплея гри S.T.A.L.K.E.R. 2. що має вийти вже у 2021 році.

Вона з’явиться тільки на консолях нового покоління і на ПК, водночас на PlayStation 5 гра з’явиться пізніше, ніж на Xbox Series X.

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У короткому ролику головний герой Скіф блукає напівзруйнованою будівлею у пошуку сигналу за допомогою кишенькового комп’ютера.

За словами розробників, тизер повністю передає те, як гра відчувається: зі стрімкою зміною навколишнього простору, зловісними пейзажами та постійним відчуттям небезпеки у гравця.

Гра Metro 2033

У цифровому магазині Epic Games Store з 22 грудня почалася безкоштовна роздача української гри Metro 2033 Redux. Отримати гру можна протягом 24 годин.

Metro 2033 – це перша частина трилогії шутерів від української студії 4A Games. Гра заснована на однойменному романі письменника Дмитра Глуховського.