Ритуали та обряди на Новий рік 2021 на заміжжя, гроші, удачу

Новий рік – час магії, виконання бажань і здійснення мрій. Покровителем 2021 року є білий металевий Бик. Це домашня тварина, яка любить і цінує працю, вирізняється завзятістю і наполегливістю.

Саме тому всіх працьовитих Бик винагородить просуванням у кар’єрі, творчим особистостям допоможе досягти слави та успіху, а тим, хто знає ціну грошам, символ 2021 року принесе відчутний фінансовий прибуток.

Змінити життя на краще і привабити багатство, удачу і любов допоможуть спеціальні обряди та ритуали в новорічну ніч.

Грошові ритуали на Новий рік

Запросити в життя багатство можна вже під час підготовки до свята, заговорюючи новорічне тісто. Тільки-но воно почне підніматися, зімніть його тричі зі словами: Тісто, як ти ростеш і розростаєшся, так би і гроші в моєму домі водилися і ні за що не закінчувалися. Після цього ритуалу розпочинайте приготування випічки.

Щоб у 2021 році в домі був достаток і водилися гроші, можна заховати свої бажання в ялинці. Прикрасьте новорічне дерево грошовими купюрами та символами бажаного. Це можуть бути фото з подорожей, брелоки в формі серця, ключі від нової квартири чи іграшковий лелека.

Занадто просто? Тоді прийміть на Новий рік грошову ванну. Вранці 1 січня киньте жменю монет у ванну і наповніть її теплою водою. Зануртеся у воду на 10 хвилин і уявляйте, ніби купаєтеся у грошах і багатстві. Після ритуалу зберіть монети в якусь шкатулку – вони ваш чарівний талісман на 2021 рік. Витрачати ці гроші – погана прикмета.

Новорічні ритуали на удачу

Напередодні новорічної ночі 31 грудня напишіть під ялинкою на аркуші паперу все погане, чого вам хочеться позбутися. Спаліть список під бій курантів, промовляючи: Проводжаю старий рік і залишаю в ньому невдачу. Починаю нове життя і притягую удачу. Попіл викиньте у вікно.

Найпростіший спосіб привернути удачу на Новий рік – провести обряд із шампанським біля ялинки. Щоразу, відпиваючи з келиха протягом вечора 31 грудня, опускайте в нього вказівний палець. Тримайте палець у келиху, доки не полопаються всі бульбашки. Кажуть, після цього ритуалу удача крокуватиме з вами в ногу щодня.

Ритуали на заміжжя на Новий рік

За три години до Нового року напишіть на аркуші риси характеру судженого, опишіть його зовнішність, захоплення і навіть шкідливі звички. Зв’яжіть дві обручки червоною ниткою, примовляючи: Моя половинко, я чекаю на тебе. Згорніть список у трубочку, перев’яжіть ниткою і сховайте у шкатулку в надійному місці.

Налагодити особисте життя на Новий рік допоможуть також обряди з вином. Підійдіть до дзеркала і запаліть дві золоті свічки. Налийте келих червоного вина. Під бій курантів прочитайте магічні слова, а потім чокніться зі своїм відображенням. Випийте келих до дна і розбийте.

Текст заговору: Розкриті думки й почуття нагі, нема в мені хитрощі жаги! Життя в дім вдихніть, магію створіть! Любов’ю мене надихніть і нагородіть! Хай сонцем я буду для всіх, промінчиком радісним, милою! Для кохання нема перешкоди! Прошу за терпіння винагороди!

Інші обряди та ритуали на Новий рік

31 грудня – чудова можливість очистити свій простір. Проведіть старий рік, викинувши з дому весь непотріб, особливу увагу приділіть куткам. Потім запаліть у домі свічки: рожева допоможе привабити любов, жовта – поліпшить настрій, червона – підвищить лібідо, а синя та фіолетова – принесуть спокій.

Кажуть, спеціальні обряди в новорічну ніч допоможуть покращити здоров’я. Для цього спаліть у свято стару річ, яку носили на “хворому” місці. Оскільки одяг зберігає погану енергетику, цей ритуал позбавить вас усього непотрібного.

Щоб бажання у 2021 році точно збулося, повторюйте його в новорічну ніч під кожен удар курантів. Після 12-го разу зробіть ковток шампанського, максимально чітко малюючи в уяві бажане. Листок із записаним бажанням носіть із собою перші 12 днів нового року, а вранці 13 січня покладіть його в воду та приберіть у морозилку. Перед сном запаліть свічки і поставте бажання танути.

Кажуть, вже до ранку магія обряду почне працювати, якщо все зробити правильно і точно знати, як загадати бажання на Новий рік 2021.