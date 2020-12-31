Меню на Новий рік 2021: страви до новорічного столу

Скоро настане Новий рік 2021. Він пройде під знаком білого металевого Бика, і ми сподіваємося, що принесе багато позитивних змін.

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Сьогодні Факти ICTV підготували прості і смачні рецепти для святкового столу.

Оригінальна закуска з гарбуза і в’ялених томатів

Урізноманітніть меню на Новий рік 2021 оригінальною закускою з гарбуза та в’ялених томатів. Вона легко готується і красиво виглядає на святковому столі. Гості ніколи не здогадаються, з чого приготована страва.

1 червона цибуля;

2 зубці часнику;

2–3 столові ложки оливкової олії;

200 г в’ялених томатів в олії;

150 г томатів-пелаті;

50-70 г волоських горіхів;

100 мл пюре з гарбуза;

сіль, чорний перець і сухий базилік – за смаком.

Цибулю та часник нарізати й обсмажити на оливковій олії. Додати подрібнені томати-пелаті, сіль і спеції. Смажити на середньому вогні десь 10 хвилин. Коли суміш охолоне, додати до неї гарбузове пюре і збити блендером. Додати волоські горіхи і в’ялені томати і знову збити закуску до однорідної консистенції.

Паштет із печінки

Проста і смачна страва, яка ідеально впишеться в бюджетне меню на Новий рік. Подавайте такий паштет із хрустким багетом або в тарталетках.

500 г печінки;

2 ріпчасті цибулі;

1 морква;

1 стебло селери (75 г);

1 столова ложка меду;

2–3 столові ложки рослинної олії для обсмажування;

200 г вершкового масла;

сіль, чебрець, чорний і духмяний перець за смаком.

Печінку почистити і замочити у воді. Овочі порізати невеликими кубиками. Обсмажити на сковороді моркву, потім додати цибулю. Коли овочі стануть рум’яними, додати селеру. Потім відправити до овочів печінку. Посолити і поперчити страву й тушкувати її десь 10 хвилин на середньому вогні, регулярно помішуючи. Якщо рідина не випарується, наприкінці тушкувати печінку з відкритою кришкою. Після того, як печінка з овочами охолонуть, додати мед і вершкове масло. Збити блендером до однорідної консистенції.

Індичі гомілки з апельсинами та розмарином

Символ 2021 року – білий металевий Бик, тому від яловичини або телятини краще відмовитися. На святковому столі мають стояти страви з птиці або свинини. Їх можна подати з гарніром із каші, тому що Бик любить різні крупи.

Пропонуємо внести в меню на Новий рік Бика індичі гомілки з розмарином:

1,5 кг індичих гомілок;

2 апельсини;

2 яблука;

3-4 зубці часнику;

2 чайні ложки розмарину;

2 чайні ложки французької гірчиці;

сіль, чорний і червоний перець за смаком.

М’ясо замаринувати на 8–12 годин у суміші часнику, солі, перцю, розмарину і французької гірчиці. Помістити гомілки в рукав для запікання разом із нарізаними великими шматками апельсинами і яблуками. Випікати до готовності. За 30 хвилин до кінця відкрити рукав і увімкнути режим гриля, щоб була золотава скоринка.

Тірамісу

Цей італійський десерт із найніжнішою повітряною текстурою на основі крему маскарпоне. Його можна приготувати і у великій формі, і порційно.

500 г маскарпоне;

300 мл свіжозвареної кави;

50 мл рому (або апельсинового сиропу);

500 мл вершків жирністю 33%;

8 жовтків;

8 столових ложок цукру;

200 г печива савоярді;

цедра лимону;

2 столові ложки какао.

Заварити каву в турці й залишити її остигати. Потім додати в напій ром, коньяк, лікер Бейліс або апельсиновий сироп. В окремій мисці змішати жовтки і цукор і поставити суміш на парову баню. Потрібно нагріти жовтки до температури 65 градусів, помішуючи. Суміш має посвітлішати. Жирні кулінарні вершки збити до стійких піків. Щоб вони краще збивалися, попередньо охолодіть їх. З’єднати вершки, жовтки та маскарпоне, акуратно помішуючи силіконовою лопаткою. Зібрати десерт. Кожне печиво на одну секунду вмочити в каву і викласти у форму. Нанести зверху крем. Загалом має вийти два шари печива з кремом. Поставити десерт у холодильник на кілька годин. Перед подачею посипати какао.

Для всіх, хто дотримується правильного харчування, Факти ICTV підготували ідеї смачних і корисних страв для новорічного столу.