Меню на Новий рік 2021: страви до новорічного столу

Скоро настане Новий рік 2021. Він пройде під знаком білого металевого Бика, і ми сподіваємося, що принесе багато позитивних змін.
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Сьогодні Факти ICTV підготували прості і смачні рецепти для святкового столу.
Оригінальна закуска з гарбуза і в’ялених томатів
Урізноманітніть меню на Новий рік 2021 оригінальною закускою з гарбуза та в’ялених томатів. Вона легко готується і красиво виглядає на святковому столі. Гості ніколи не здогадаються, з чого приготована страва.
- 1 червона цибуля;
- 2 зубці часнику;
- 2–3 столові ложки оливкової олії;
- 200 г в’ялених томатів в олії;
- 150 г томатів-пелаті;
- 50-70 г волоських горіхів;
- 100 мл пюре з гарбуза;
- сіль, чорний перець і сухий базилік – за смаком.
- Цибулю та часник нарізати й обсмажити на оливковій олії. Додати подрібнені томати-пелаті, сіль і спеції. Смажити на середньому вогні десь 10 хвилин.
- Коли суміш охолоне, додати до неї гарбузове пюре і збити блендером.
- Додати волоські горіхи і в’ялені томати і знову збити закуску до однорідної консистенції.
Паштет із печінки
Проста і смачна страва, яка ідеально впишеться в бюджетне меню на Новий рік. Подавайте такий паштет із хрустким багетом або в тарталетках.
- 500 г печінки;
- 2 ріпчасті цибулі;
- 1 морква;
- 1 стебло селери (75 г);
- 1 столова ложка меду;
- 2–3 столові ложки рослинної олії для обсмажування;
- 200 г вершкового масла;
- сіль, чебрець, чорний і духмяний перець за смаком.
- Печінку почистити і замочити у воді. Овочі порізати невеликими кубиками.
- Обсмажити на сковороді моркву, потім додати цибулю. Коли овочі стануть рум’яними, додати селеру. Потім відправити до овочів печінку.
- Посолити і поперчити страву й тушкувати її десь 10 хвилин на середньому вогні, регулярно помішуючи. Якщо рідина не випарується, наприкінці тушкувати печінку з відкритою кришкою.
- Після того, як печінка з овочами охолонуть, додати мед і вершкове масло. Збити блендером до однорідної консистенції.
Індичі гомілки з апельсинами та розмарином
Символ 2021 року – білий металевий Бик, тому від яловичини або телятини краще відмовитися. На святковому столі мають стояти страви з птиці або свинини. Їх можна подати з гарніром із каші, тому що Бик любить різні крупи.
Пропонуємо внести в меню на Новий рік Бика індичі гомілки з розмарином:
- 1,5 кг індичих гомілок;
- 2 апельсини;
- 2 яблука;
- 3-4 зубці часнику;
- 2 чайні ложки розмарину;
- 2 чайні ложки французької гірчиці;
- сіль, чорний і червоний перець за смаком.
- М’ясо замаринувати на 8–12 годин у суміші часнику, солі, перцю, розмарину і французької гірчиці.
- Помістити гомілки в рукав для запікання разом із нарізаними великими шматками апельсинами і яблуками.
- Випікати до готовності. За 30 хвилин до кінця відкрити рукав і увімкнути режим гриля, щоб була золотава скоринка.
Тірамісу
Цей італійський десерт із найніжнішою повітряною текстурою на основі крему маскарпоне. Його можна приготувати і у великій формі, і порційно.
- 500 г маскарпоне;
- 300 мл свіжозвареної кави;
- 50 мл рому (або апельсинового сиропу);
- 500 мл вершків жирністю 33%;
- 8 жовтків;
- 8 столових ложок цукру;
- 200 г печива савоярді;
- цедра лимону;
- 2 столові ложки какао.
- Заварити каву в турці й залишити її остигати. Потім додати в напій ром, коньяк, лікер Бейліс або апельсиновий сироп.
- В окремій мисці змішати жовтки і цукор і поставити суміш на парову баню. Потрібно нагріти жовтки до температури 65 градусів, помішуючи. Суміш має посвітлішати.
- Жирні кулінарні вершки збити до стійких піків. Щоб вони краще збивалися, попередньо охолодіть їх.
- З’єднати вершки, жовтки та маскарпоне, акуратно помішуючи силіконовою лопаткою.
- Зібрати десерт. Кожне печиво на одну секунду вмочити в каву і викласти у форму. Нанести зверху крем. Загалом має вийти два шари печива з кремом.
- Поставити десерт у холодильник на кілька годин. Перед подачею посипати какао.
Для всіх, хто дотримується правильного харчування, Факти ICTV підготували ідеї смачних і корисних страв для новорічного столу.