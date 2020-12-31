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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Теплий ранок і дощі: погода в Україні на 31 грудня (КАРТА)

Погода 31 грудня в Україні буде хмарною та з осадками, температура підвищиться, однак вночі подекуди буде мороз.

На Сході синоптики прогнозують хмарність: вдень до +4°, вночі подекуди до -2°.

На Заході у всіх областях очікується дощова погода, денна температура зрівняється з нічною: від +3° до +7°.

На Півдні синоптики прогнозують хмарність, однак вдень термометри покажуть до +13°.

Читайте: На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні

На Півночі також сонячно: температура вночі до +3°, вдень до +8°.

У Центрі цілий день триматиметься хмарна погода: вночі до +4°, вдень до +9°.

У Києві вдень температура повітря прогріється до +8°, ввечері стовпчик термометра опуститься до +4°.

Погода на 31 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у Карпатах на Новий рік 2021

Гідромедцентр оприлюднив прогноз погоди на Новий рік 2021 у Карпатах.

На жаль, синоптики констатували, що на снігопад та морози можна не очікувати.

На зміну класичній зимі у Карпатах новорічні свята пройдуть разом із дощами та плюсовою температурою.

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