Погода на 31 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 31 грудня в Україні буде хмарною та з осадками, температура підвищиться, однак вночі подекуди буде мороз.
На Сході синоптики прогнозують хмарність: вдень до +4°, вночі подекуди до -2°.
На Заході у всіх областях очікується дощова погода, денна температура зрівняється з нічною: від +3° до +7°.
На Півдні синоптики прогнозують хмарність, однак вдень термометри покажуть до +13°.
Читайте: На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні
На Півночі також сонячно: температура вночі до +3°, вдень до +8°.
У Центрі цілий день триматиметься хмарна погода: вночі до +4°, вдень до +9°.
У Києві вдень температура повітря прогріється до +8°, ввечері стовпчик термометра опуститься до +4°.
Погода у Карпатах на Новий рік 2021
Гідромедцентр оприлюднив прогноз погоди на Новий рік 2021 у Карпатах.
На жаль, синоптики констатували, що на снігопад та морози можна не очікувати.
На зміну класичній зимі у Карпатах новорічні свята пройдуть разом із дощами та плюсовою температурою.