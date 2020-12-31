2021 рік пройде під знаком білого металевого Бика. Багато народів вірять, що покровитель втілює всі свої відмітні риси під час всього року. Бик має такі якості, як рішучість, твердість, працьовитість. Також він дуже цінує сімейний затишок та комфорт.

Його стихія наділена міцною та залізною волею, а білий колір – це упевненість у собі. У східній культурі цей відтінок уособлює чистоту, непорочність, а також справедливість, чесність і неупередженість.

На свято слід подбати не лише про смачний стіл та десерти, які можуть сподобатися металевому Бику, а й про те, з якими думками та мріями зустріти Новий рік.

Будь-яке зимове свято не може обійтися без новорічних тостів, тим паче Новий рік. Навіть якщо ви віддаєте перевагу здоровому способу життя, все одно з келихом гранатового соку потрібно сказати довгоочікувані напутні слова, яких від вас так сильно чекають.

Але що ж сказати, щоб усім друзям і близьким сподобалося? Факти ICTV про це вже подбали та підготували добірку коротких та гарних промов, які буде приємно почути всім рідним. Найкращі тости на Новий рік 2021 – читайте у матеріалі.

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Прикольні тости на Новий рік 2021

В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий Рік –

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Хай моїх поздоровлень потік

У серцях ваших лунко роздасться

І нехай вам прийдешній рік

Принесе лише радість та щастя.

***

Щоб євро було сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї — Лексус ще у парі,

У хаті — з мармуру камін,

Та і басейн хоча б один.

Щоб гідромасажер з джакузі,

Щоб Хенесі бовталось в пузі.

І щастя вам не лізло боком

Коротше, всіх вас – з Новим Роком!

***

Дай Боже Вам любові та тепла,

Добра в сім’ї та затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі та веселі!

Хай здійснює бажання Рік Новий,

Хай вся родина Ваша процвітає,

З чудовим святом, радості та мрій

Я щиро і сердечно Вас вітаю!

***

Коли проб’є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і Вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка, щоб затрималась на вік,

І під ялинку, щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий дядько Новий Рік!

***

Побажаю я кожній сім’ї

Процвітання та щедрої долі,

Щоб любові й добра ручаї

Не всихали у душах ніколи.

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому Році!

***

На лапках м’якеньких, як котик пухнастий,

До тебе хай прийде цей рік.

Усміхнеться тепло і скаже: Ну, здрастуй!

І радо ввійде на поріг.

Тебе він осипле добром і коханням

І, глянувши хитро з-під вій,

Здійснить всі твої заповітні бажання

І щастя наллє в келих твій.

***

Філософ Діоген сказав:

Бути багатим і мати багато грошей – не те саме.

По-справжньому багатий той,

Хто задоволений своїм життям.

Вип’ємо за те, щоб Новий Рік

Приніс справжнє багатство!

***

Вітаєм Вас із Новим Роком,

З всіма Різдвяними святами!

Нехай життя із кожним кроком

Ваш дім наповнює скарбами!

Хай ширшим стане друзів коло:

Протягне руку всякий стрічний,

І буде кожен день казковим

Як ніч Різдвяна й Новорічна!

***

За Новий рік піднесемо тост

Нехай буде тост гранично простий,

За щастя, дружбу, сміх,

У всіх справах великий успіх,

За чуйність, ніжність, доброту

Сімейного життя теплоту!

***

Бажаю від серця, що можу бажати.

Щоб лихо минуло, пішло в забуття,

Щоб горя тобі не зазнати.

Щоб завжди в обличчі світилась краса.

Хороших друзів, веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

Успіхів на кожному кроці –

Бажаю у Новому Році!

***

Гілками ялинки Вас я вітаю,

Як білі сніжинки в казковому сні.

Хай щастя і радість Вас зустрічають,

Як ніч новорічну бенгальські вогні!