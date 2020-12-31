У Британії 12-річна дівчинка буде судитися з Tik-Tok

12-річна мешканка Великої Британії хоче подати в суд на сервіс для створення та перегляду коротких відео Tik-Tok. Дівчинка стверджує, що додаток незаконно використовує данні малолітніх дітей.

Дитину підтримала Енн Лонгфілд – уповноважений з питань захисту дітей. Жінка вважає, що платформа Tik-Tok порушила закони Великої Британії та Європейського Союзу щодо захисту неповнолітніх. Вона обробляє їхні дані для алгоритму показу реклами.

Водночас Tik-Tok заявляє, що застосовує жорстку політику та не дозволяє реєструватися користувачам до 13 років.

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Справа проти Instagram

У жовтні у порушенні прав захисту дітей запідозрили соціальну мережу Instagram. Відповідно до розслідування ірландських фахівців, Instagram зробив доступною особисту інформацію неповнолітніх користувачів.

Деталі щодо справи проти Instagram читайте на Фактах ICTV.