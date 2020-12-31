Ворожіння на Новий рік: на судженого, жартівливі, на виконання бажання

Ворожіння на Новий рік – це не тільки чудова можливість дізнатися своє майбутнє, а й хороший спосіб розважитися на свято.

Найцікавіші способи ворожіння на Новий рік зібрали Факти ICTV.

Новорічні ворожіння на судженого

Ворожіння на новорічній ялинці

Головний атрибут цього ворожіння – вбрана новорічна ялинка. Зав’яжіть очі і попросіть будь-яку людину розкрутити вас за годинниковою стрілкою. Потім зробіть крок назустріч ялинці і зніміть з неї першу іграшку, що потрапила в руки.

Чорна прикраса обіцяє в майбутньому нещасну любов, червона віщує дівчині швидке знайомство з нареченим. Зелена іграшка – зустрінете долю в новорічну ніч або ближче до Різдва, сріблясті та золоті обіцяють багатого нареченого, а біла попереджає – змін в особистому житті не буде.

Ворожіння на снах

Покладіть на ніч під подушку карти чотирьох королів, примовляючи: Суджений мій ряджений, прийди до мене уві сні. Якщо присниться піковий король – наречений буде старим і ревнивим. Король чирва обіцяє дівчині молодого і багатого нареченого, а хрестовий – надійного і суворого. Бубновий – символізує творчу особистість.

Якщо вам не приснився жоден із королів, можете після пробудження витягнути карту з-під подушки і витлумачити за тими ж правилами. Або згадайте, що вам снилося без участі карт. Можливо, ваша людина прийшла уві сні через інші образи (головне, щоб не до іншої дівчини).

Ворожіння на бажання на Новий рік

Ворожіння з шампанським

Старий і найпоширеніший спосіб ворожіння у новорічну ніч. Загадуйте бажання і пишіть його на невеликому клаптику папірця. Під час бою курантів потрібно підпалити папір, висипати попіл у келих із шампанським і випити до дванадцятого удару годинника. Встигли – чекайте здійснення всіх бажань! Не вистачило часу – не турбуйтеся, попереду цілий рік на тренування.

До речі, якщо ви терпіти не можете алкоголь, у такий спосіб можна ворожити за допомогою води.

Ворожіння на рисі

Дуже хороший і водночас простий спосіб отримати підказку з майбутнього. Перед сном згадайте найзаповітніше бажання – обміркуйте його добре і постарайтеся чітко побачити, не упустивши жодної важливої ​​деталі. Вранці 1 січня починайте ворожити на бажання – для цього візьміть жменю рису і перерахуйте зернятка. Якщо їх парна кількість, новий 2021 рік точно принесе удачу і здійснить все задумане.

Жартівливі ворожіння на Новий рік

Ворожіння на цифрах

Попросіть кожного з гостей записати на папері будь-яке запитання. Наприклад: чи вийду я заміж у новому році?

Тепер порахуйте кількість букв у кожному слові і додайте їх. Наприклад, 2+5+1+5+1+6+4=24 . Складіть цифри двозначного числа – 2+4=6.

Дізнатися, що чекає у 2021, допоможуть передбачення за кожною цифрою:

1 – Все буде так, як вам хочеться!

2 – Менше сумнівів – успіх чекає в недалекому майбутньому!

3 – Дива трапляються, якщо над ними працювати!

4 – Якщо відчуваєш, що це твоє, ризикни!

5 – Хочеш знайти новий шлях – зійди зі старої дороги!

6 – Тобі точно це потрібно?

7 – Не плануй нічого на Різдво – на свято тебе чекає неймовірне знайомство!

8 – Терпіння – ключ, який відчиняє всі двері!

9 – Озирнись навколо, твоя людина зовсім близько!

Ворожіння з чарівним мішком

Це жартівливе ворожіння не тільки підніме настрій гостям, а й залишить їм приємні спогади про зустріч Нового року. Заздалегідь купіть подарунки – вони не повинні бути дорогими, нехай буде щось невелике і символічне (брелок, солодощі, іграшка, ручка). Складіть всі подарунки в тканинний мішок і запропонуйте гостям наосліп дістати з нього по одному предмету.

Секрет чарівного новорічного мішка в тому, щоб до кожного подарунка прикріпити тематичне пророцтво. Якщо це шоколадка – У новому 2021 році все буде солодко!, якщо брелок у формі символу року Бика – Раджу в 2021 році стримати свій запал!, м’яке сердечко – Новий рік подарує любов!, гірлянда – Рік Бика пройде яскраво!, ручка – Час писати майбутнє, воно в ваших руках!, пляшка води – У рік Бика пий, скільки заманеться!

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