Як світ зустрічає Новий рік 2021

Новий рік – завжди довгоочікуване свято. Зазвичай, приблизно за місяць усі починають рахувати, скільки днів залишилось до Нового року.

Для когось це створює святковий настрій, хтось починає думати, що канікули або відпустка вже не за горами.

А коли до 2021 року залишаються лічені години, світ починає проводжати старий рік. У різних куточках планети запалюють святкові вогні та створюють казкову атмосферу.

Одні з перших країн, які зустрічають Новий рік – Австралія і Нова Зеландія, а остання – Самоа.

Централь і Західна Європа зустрічає Новий рік через годину після України.