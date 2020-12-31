Новий рік 2021: привітання у віршах

Новий рік 2021 – одне із найбільших свят в Україні та десятках країн світу.

Через пандемію та карантин не кожен зможе провести новорічну ніч 2021 так, як хотілось би.

Тим не менше, варто пам’ятати про своїх родичів та друзів. Якщо ви не збираєтеся проводити новорічну ніч у родинному, надішліть їм привітання з Новим роком за допомогою СМС, Messenger, Viber WhatsApp.

Привітання з Новим роком 2021 у віршах

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Хай Новий рік добробут ваш покращить,

Щоб гроші в вас були і втілювались мрії.

Хай все в родині буде якнайкраще,

Здійсняться сподівання і надії.

Енергії, здоров’я вам міцного,

Щоб свято за столом й в душі було,

А ми ще обіцяємо до цього

Вам забезпечить затишок й тепло.

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З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

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Підніму келих за кохання я в новорічну ніч,

Підійму чарку і за успіх, і за кохання (цілу ніч),

П’ю за ласку, п’ю за казку,

За мрію і красу.

З Новим роком вас вітаю, щиро-щиро вам бажаю –

Хай вам буде щастя гори,

Хай не в’януть помідори.

Рік Бика нехай всміхнеться, річка з грошей хай проллється.

***

Нехай засяють Нового року вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди була робота,

Щоб вдалось все без жодної турботи.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі

і в справах усіх!

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Рік Бика – це славна мить,

Хай же в ньому вам щастить.

Море сміху я бажаю,

Й з Новим роком вас вітаю!

Вам бажаю довго жити,

І конячку приручити,

Хоч сніг на вулиці хрустить,

Хай вам у всьому пощастить!

Вихідні на Новий рік

Наступним святом після Різдва за григоріанським календарем є Новий рік, який у 2020 році припадає на четвер.

Детальніше про вихідні на Новий рік 2021 розповідали Факти ICTV.

Відповідно до рішення Кабміну, українці відпочиватимуть 1, 2 та 3 січня.