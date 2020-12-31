До настання Нового 2021 року залишаються лічені години, тому саме час зайнятися тим, щоб встигнути привітати близьких і знайомих зі святом.

2021 – рік металевого Бика. Астрологи запевняють, що він – символ працьовитості, завзятості, терпіння, врівноваженості та витривалості.

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В умовах пандемії у багатьох людей немає можливості особисто зустрітися і обмінятися привітаннями, проте це можна зробити в режимі онлайн. Для цього Факти ICTV зібрали найоригінальніші привітання з Новим роком.

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Міцного здоров’я вам у Новому році! Нехай ноги будуть сильнішими, щоб пройти нові кілометри, руки – міцнішими, щоб утримати нові призи, голова – відчайдушнішою, щоб укритися лавровим вінцем. І тільки серце нехай залишається тим самим – гарячим!

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З Новим роком! Нехай у тебе буде стільки грошей, скільки випаде пухнастого білого снігу цієї зими, стільки вірних друзів, скільки зірок на сяючому небосхилі, стільки нових вражень, скільки прикрас на всіх святкових ялинках світу!

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Вітаю з Новим роком! Нехай завжди вдається дивитися тверезо на життя, але водночас бути сп’янілим від щастя. Бажаю, щоб шампанське змило минулі образи і печалі, а в Новому році щоб було стільки удачі і веселощів, скільки горошин в найбільшій мисці Олів’є!

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Зичу тобі в Новому році стати хронічним щасливчиком, грошовим магнітом і фонтаном енергії. Нехай всі справи вирішуються без жодних перешкод, а всі проблеми зникають на твоєму шляху. З новим щастям!

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Бажаю в Новому році всім міцної печінки і внутрішнього навігатора, щоб точно знати, як ви прийшли туди, де прокинулися.

Ще одним вдалим варіантом для привітання є гіф-повідомлення. Цей інтерактивний формат чудово підійде для друзів та колег, з якими у вас приятельські стосунки. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Новим роком у гіфках (GIF).